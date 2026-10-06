Nueve empresas vascas participan en el stand Euskadi Basque Country en la feria internacional Conxemar, en Vigo

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VITORIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nueve empresas vascas participan en el stand Euskadi Basque Country de Conxemar, una de las principales ferias internacionales del sector, que esta semana reúne en Vigo a más de 800 expositores de 46 países.

Esta feria reunió en su pasada edición a 30.405 visitantes profesionales y 812 empresas expositoras de 46 países, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El espacio Euskadi Basque Country en este foro reúne a Kofradia Basque Seafood, La Barajilla, Alkorta Food Solutions, Comercial Alkorta Anaiak, Uniport Bilbao Comunidad Portuaria, Illargui, Pescados Llorente, Arrankoba 08 y Ederpesca y Derivados. A estas empresas se suman otras compañías vascas que participan en Conxemar con espacio propio.

La representación vasca incluye empresas que abarcan desde la comercialización y transformación de pescado y bacalao, hasta la logística portuaria, la elaboración de productos alimentarios y las nuevas soluciones orientadas a los mercados profesionales.

La presencia vasca se completa con Angulas Aguinaga, Bacalaos Azkuene, Olano Seafood Ibérica, Abaroadrive, Albacora, Braesp Productos Alimenticios, Datafish, Erhardt Logistics, Nortindal Sea Products, Precocinados Gorena y Salica Industria Alimentaria, que participan con sus propios espacios expositivos.