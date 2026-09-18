El nuevo ambulatorio de Laudio-Llodio (Álava) dará cobertura desde el lunes a más de 41.700 personas Aiaraldea

Archivo - El edificio cuenta con una superficie construida de 7.972 metros cuadrados - IREKIA - Archivo

VITORIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza pondrá en marcha este el próximo lunes el nuevo ambulatorio de Laudio-Llodio (Álava), que prestará servicio de Atención Primaria a las más de 24.600 personas residentes del municipio, incluidos más de 2.200 niños y niñas, y dará cobertura de atención extrahospitalaria, consultas externas y salud mental a más de 41.700 personas de la comarca de Aiaraldea.

El Departamento de Salud ha destinado 19 millones de euros a esta infraestructura, ubicada en la calle San Martín y cuyas obras comenzaron a finales de 2023, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El edificio cuenta con una superficie construida de 7.972 metros cuadrados distribuidos en siete plantas (dos subterráneas, planta baja y cuatro alturas), lo que "aumenta los espacios y el confort de pacientes y profesionales respecto a las anteriores instalaciones de la calle Zumalakarregi", según ha indicado el Departamento de Salud.

Asimismo, el centro dispone de un aparcamiento bajo rasante con cerca de 70 plazas, destinadas al personal sanitario para facilitar la accesibilidad al puesto de trabajo.

Esta actuación se enmarca en el 'Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032' de Osakidetza, dotado con 1.600 millones de euros, y se alinea con las líneas estratégicas del Plan Vasco de Salud orientadas al fortalecimiento de la Atención Primaria.

En la zona a la que dará servicio este nuevo recurso se atendieron el año pasado, en atención primaria para población adulta, más de 155.000 consultas programadas, a las que se suman más de 21.000 atenciones en el Punto de Atención Continuada (PAC).

Además, las consultas especializadas ascendieron a más de 45.400 atenciones, registrando además cerca de 89.000 pruebas diagnósticas durante el último año.

PRESTACIONES

El ambulatorio, perteneciente a la OSI Barrualde-Galdakao, aúna en un mismo espacio un amplio abanico de prestaciones sanitarias. En el área de Atención Primaria habrá Medicina Familiar, Pediatría, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Pediátrica, Salud Bucodental, Fisioterapia y Enfermería de Práctica Avanzada.

El Punto de Atención Continuada (PAC) será para urgencias. En Atención materno-infantil habrá consultas de Ginecología, Matrona, toco-ginecología, preparación al parto y un área de lactancia. A su vez, en Medicina extrahospitalaria se atenderán especialidades como Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía, Dermatología, Endocrinología, Neurología, Neumología, Oftalmología, Reumatología, Traumatología y Urología.

En Radiología Rehabilitación habrá consultas de Rehabilitación, Fisioterapia y Gimnasio. En Salud Mental, se dispondrá de dos consultas de Psiquiatría, una consulta de Psiquiatría Infantil, una de Psicología de adultos, una consulta de Trabajo Social y dos de Enfermería, con salas de espera diferenciadas para adultos y población infantil. También habrá una sala de investigación y servicio de Hospitalización a Domicilio.

La directora gerente de la OSI Barrualde-Galdakao, Gemma Fernández, ha afirmado que este nuevo centro "marca un antes y un después", dado que se trata de "una infraestructura moderna que proporciona unos espacios más confortables para profesionales y pacientes".

El centro alberga cerca de 90 profesionales y atiende a una población de más de 24.600 personas del propio municipio, y a más de 43.000 si tenemos en cuenta la atención hospitalaria.