Un nuevo frente traerá nubes y lluvia este jueves a Euskadi, con descenso de temperaturas máximas

Cielos nublados en la costa vizcaína. - EUROPA PRESS

BILBAO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi la llegada de un nuevo frente que volvera a traer las nubes y la lluvia.

El cielo estará desde primeras horas muy nubosos y lloverá, principalmente en la vertiente cantábrica. Por la tarde la lluvia remitirá en el sur y en la vertiente cantábrica será más ocasional. El viento del noroeste soplará con rachas fuertes en el litoral y valle del Ebro.

Las temperaturas máximas volverán a bajar y el ambiente será fresco o incluso frío en el interior. Los termómetros alcanzarán los 15 grados en el interior y no superarán los 18 grados en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 9 grados del interior y los 14 grados de la costa.