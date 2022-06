Núñez Feijóo pide al Gobierno que deje "la soberbia" y su política económica "fracasada" ante el riesgo de recesión

BILBAO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la política económica "errática y fracasada" del Gobierno y, tras afirmar que no se puede ser "tan soberbio", ha pedido que cambie estas políticas porque constata "riesgo de recesión".

Feijóo ha realizado estas manifestaciones en la sede del PP de Getxo (Bizkaia), momentos antes de participar en un almuerzo coloquio con empresarios vascos.

En declaraciones a los medios de comunicación, el líder de los populares ha afirmado que se está viviendo un "momento crítico y muy delicado "por lo situación de la economía española.

Alberto Núñez Feijóo ha indicado que el principal problema es la inflación con una escalada de precios "insólita", tras alcanzarse los dos dígitos, hasta el 10,2%, la "más alta desde 1985, desde el siglo pasado", lo que, a su juicio, evidencia que las medidas económicas del Gobierno son un "fracaso".

El presidente del PP ha denunciado que las prioridades del Gobierno central no son la economía, sino "la aprobación de leyes con un alto contenido ideológico que dividen y separan a la sociedad", con las que el Ejecutivo trata de "tapar los problemas económicos creando más problemas al conjunto de la sociedad".

Núñez Feijóo ha calificado de "tardías, completas y limitadas" las medidas que el Gobierno central defiende como "idóneas" y ha afirmado que los políticos no pueden "mentir a la gente" porque, "cuando se miente a la gente, no solamente no cumple con su deber, sino que está creando una atmósfera de inseguridad que agrava los problemas de la economía real".

Por ello, ante esta inflación "galopante", ha reiterado las propuestas del PP en materia económica y ha advertido de que el consumo interno ha caído un 2% en el primer trimestre, por lo que hay "un riesgo de recesión" que se debe evitar "en la medida de lo posible".

En este sentido, ha pedido que al Gobierno que deje "la soberbia", sus políticas económicas "erráticas" y que reflexione y recoja las políticas económicas que están "triunfando" en comunidades como Madrid, Andalucía, Murcia o Galicia. "No se puede ser tan soberbio cuando uno aplica una política que no funciona, lo que debe hacerla es cambiarla", ha añadido.

