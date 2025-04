Obispo de Bilbao dice que es una pérdida muy importante para la Iglesia y destaca su mensaje de paz y fraternidad

Dice que sabía que "la Iglesia tenía que asumir cambios" y que el nuevo Papa debe avanzar en las reformas en el Vaticano y en asumir los abusos

El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha afirmado que el fallecimiento del Papa Francisco I, ocurrida este lunes en Roma, es una "pérdida muy importante" para la Iglesia y ha subrayado su "mensaje de paz y fraternidad, de diálogo y de encuentro entre culturas" durante los 12 años al frente de la Iglesia Católica.

Segura ha realizado estas manifestaciones tras oficiar en la Catedral de Santiago en Bilbao una misa que se ha celebrado tras tener conocimiento de la muerte del Papa, ya que habitualmente no se celebran misas en esta iglesia por la mañana.

Sobre las doce menos cuarto de la mañana y, durante diez minutos, han tocado las campanas "a muerto" y, posteriormente, a las doce en punto han vuelto a repicar, en este caso, siguiendo el llamamiento para que tocaran a esa hora en todas las iglesias.

A pesar del poco tiempo con el que se ha anunciado la celebración de esa misa, dado lo inesperado del fallecimiento, los fieles prácticamente han llenado la Catedral de Santiago y, entre ellos, numerosas religiosas.

Segura, acompañado de varios religiosos, ha oficiado la misa en recuerdo al Papa Francisco I y ha adelantado que, más adelante, la Diócesis de Bilbao, como las del resto del mundo, celebrarán un funeral en su memoria. En su homilía, el obispo ha destacado que "era un hombre de fe" y le ha agradecido a él su labor y legado, y también ha mostrado su agradecimiento a todos lo que han participado en esa eucaristía, que se ha convocado con una hora de antelación.

"PÉRDIDA IMPORTANTE"

Al término del oficio religioso, en el que se ha rogado por el Santo Pontífice, el prelado vasco ha afirmado que su fallecimiento es "una pérdida muy importante" para la Iglesia.

"En más de 12 años el Papa Francisco ha sido una persona que ha transformado muchas cosas, que ha conseguido acercarse a mucha gente, mucha gente que se sentía también lejana, por ese estilo tan cercano y espontáneo que tenía y, sobre todo, bastante sencillo. La verdad es que ha reconocido la gente que tenía algo importante que decir", ha añadido.

Además, ha subrayado que lo ha hecho en un momento en el que "lamentablemente no hay tantos líderes", que "tengan la proyección que tenía él y que tengan el mensaje que tenía él".

Su mensaje, según ha destacado, era un "mensaje de fraternidad, de paz, de diálogo, de encuentro entre culturas" y ha remarcado el "importante legado" que deja en ese sentido. "Y también un mensaje de respeto a la naturaleza, con ese documento tan importante que escribió", ha añadido.

Joseba Segura ha apuntado que también lanzó un mensaje "interior" para los cristianos de que "se entra en una época, en la que quizá en Europa, vayan a ser minoría", pero quieren ser "una minoría que aporte algo positivo, con sencillez, con convicción, con humildad" en un momento en el que "la gente está preocupada y en la que muchas personas no saben exactamente qué es lo que puede pasar".

"El mensaje fundamental de él, entre otros muchos, es 'no tengáis miedo', que es el mensaje de Jesús que estamos oyendo ahora estos días de Pascua en el Evangelio. Vivir con confianza, no creernos que no hay problemas, sabemos que hay problemas bien gordos que hay que resolver y situaciones que cada vez se están complicando más, pero hay que afrontar todo con paz, con serenidad y, sobre todo, con una gran confianza en el ser humano y en las posibilidades de que efectivamente este mundo camine poco a poco hacia una mayor fraternidad y comprensión", ha señalado.

A su juicio, este es el "mensaje fundamental" del Papa y que desea que la Iglesia, después del Francisco I, sea "capaz de mantener y transmitir a generaciones futuras".

"Gracias a Dios y gracias a este Papa que ha entregado su vida en estos últimos años de servicio, más de 12 años, para que el mundo encuentre paz y para que el mundo pueda, de alguna forma, encontrar caminos de diálogo y de fraternidad", ha apuntado Segura, que ha indicado que el Papa ha supuesto para la iglesia y para el mundo "esperanza y confianza en el ser humano y en la capacidad que hay de hacer las cosas mejor de lo que se está haciendo".

Cuestionado por su carácter aperturista, ha señalado que no sabe si lo definiría de esa manera porque, en algunas cosas era un hombre de convicciones tradicionales profundas". Segura ha añadido que sí era un hombre abierto al diálogo y que sabía que, "en determinadas cosas, la Iglesia tenía que asumir cambios".

"Yo creo que ha intentado hacer los cambios, algunos le han podido salir mejor, otros quizá no tanto, pero realmente ha apostado con un gran corazón y con una gran fe a la necesidad de que, efectivamente, la Iglesia presente el mensaje de Jesucristo con más verdad y sin pretensión de que somos el centro de nada, porque no lo somos", ha indicado.

CONCLÁVE

Joseba Segura ha señalado que, a partir de ahora habrá un Cónclave, y ha afirmado que "no hay manera humana" de saber quién va a ser el próximo Papa.

El Obispo de Bilbao ha asegurado que es algo que no les preocupa porque tienen confianza en que sea una persona que "aporte algo diferente, algo bueno, algo necesario para este mundo, lo mismo que Francisco I fue capaz de aportar".

En relación a las posibles tareas que no ha podido completar Francisco I y que deberá asumir el nuevo Papa, ha subrayado que la Iglesia es una organización que está presente en todos los continentes, y, en ese sentido, "los desafíos son muy distintos en Europa que en África".

Según ha apuntado, hay determinadas cuestiones que el Papa intentó hacer, fundamentalmente, en lo que se refiere a reformas en el Vaticano, y, aunque ha conseguido "algunos logros", "otras cosas todavía tienen que seguir avanzando y haciéndose".

Asimismo, ha afirmado que Francisco I también ha incidido en otras cuestiones como asumir lo que "no se ha hecho bien" y que tiene que ver "con los abusos que se han producido en la Iglesia". "Ahí tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir haciendo las cosas en la línea de lo que él nos ha indicado", ha manifestado.