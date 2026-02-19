Una obra de la ilustradora Andrea Espier, imagen del cartel de la 49 edición del Festival de Jazz de Vitoria

Imagen de la 49 edicióndel Festival de Jazz de Vitoria - JAZZ VITORIA

VITORIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una imagen de la ilustradora Andrea Espier que refleja a un pianista volcado en su interpretación, es el cartel elegido por el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz para su 49 edición, que se celebrará del 13 al 18 de julio.

Según ha informado el certamen, el cartel es una composición "muy expresiva" en la que se refleja al intérprete de jazz "en plena ejecución de una obra al piano, con todo su cuerpo implicado, como símbolo de la entrega absoluta a la música".

Durante la presentación del cartel, la autora ha explicado que su intención era "huir de los estereotipos y poner el acento en el gesto, en la expresividad corporal del músico cuando está en uno de esos momentos de arrebato, tan intensamente involucrado en la interpretación".

La técnica utilizada por Espier es una mezcla de estarcido y collage digital que "dan como resultado una textura manual, con una atmósfera 'vintage'" en una paleta de colores limitada al magenta y a un abanico de negros y grises velados.

Para la ilustradora, con una amplia experiencia en trabajos para editoriales, esta ha sido su "primera incursión" en un cartel para un festival de música "y la experiencia ha sido muy enriquecedora", ha dicho.

"He tenido mucha libertad artística. Teniendo en cuenta que el jazz es muy rico en imágenes y ya existe mucha iconografía alrededor, he querido hacer un cartel que de alguna manera capte la esencia, donde el jazz sea fácilmente identificable sin resultar demasiado obvio", ha señalado.

Por ello, ha precisado, aunque "tenía claro que un instrumento debía aparecer", ha buscado que el piano "huya de una representación convencional".

ESPIER

Andrea Espier (Huesca, 1986) es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, y se formó en dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes de Burdeos (Francia). En la actualidad vive en París y trabaja como ilustradora para prensa y edición adulta e infantil.

Espier ha contado con la colaboración del estudio gráfico vasco 'Azul Prusia' para la adaptación de la ilustración a los elementos gráficos y de merchandising del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz.

Tras el anuncio de la imagen, el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz comenzará en breve a confirmar los primeros nombres que formarán parte de la programación de la 49 edición.