Las obras de los ascensores urbanos que unirán Pontika, Luis Mariano e Igantzi de Errenteria "avanzan según lo previsto" - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de los ascensores urbanos que unirán Pontika, Luis Mariano e Igantzi de Errenteria (Gipuzkoa) avanzan "según lo previsto", ha informado la alcaldesa Aizpea Otaegi.

Otaegi, junto al concejal de Urbanismo, Eneko del Amo, y personal técnico del ayuntamiento y de la empresa que está llevando a cabo los trabajos, ha realizado una visita a la obra de construcción de este nuevo eje peatonal, que se está realizando en dos fases.

Ahora se está finalizando la primera fase, que cuenta con un presupuesto de 1.181.070,47 euros y contempla la construcción de un nuevo ascensor urbano y la creación de un itinerario peatonal accesible entre los barrios de Pontika y Beraun (plaza Luis Mariano), asegurando también la accesibilidad a la estación de Euskotren en Galtzaraborda y el Euskaltegi municipal desde el barrio de Pontika.

En esta primera fase también se ha construido la plataforma de acceso al futuro segundo ascensor, los muros de contención y la cimentación de la estructura, preparando así la siguiente fase del proyecto. De este modo, está previsto que la ciudadanía pueda empezar a hacer uso de este primer ascensor que une Pontika con Luis Mariano en septiembre.

De la misma manera, el Ayuntamiento está ultimando el proyecto para la ejecución de la segunda fase, que está prevista iniciarse el próximo año y para la que se estima un presupuesto de 1.587.785,84 euros.