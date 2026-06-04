Las obras de rehabilitación de la Universidad de Oñati (Gipuzkoa) alcanzan su ecuador y se prevé que acaben en otoño

Domínguez en la visita a las obras de la universidad de Oñati. - DIPUTACÍON

SAN SEBASTIÁN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación de la Universidad de Oñati avanzan según lo previsto y pronto alcanzarán su ecuador. Así lo ha anunciado este jueves la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, que ha estimado que los trabajos que se están llevando a cabo concluirán a comienzos de otoño y que el histórico edificio se podrá abrir al público antes de que concluya el año.

Domínguez ha encabezado una visita institucional a la Universidad, en la que han participado una veintena de representantes de las Juntas Generales de Gipuzkoa, así como personas responsables del proyecto de restauración, cuyas obras arrancaron el pasado enero.

Tal y como han explicado las personas responsables del proyecto, en lo que corresponde al exterior de edificio, está ya "prácticamente finalizada" la limpieza de las fachadas, así como de los elementos escultóricos. Además, se han regularizado los recercos de las ventanas no originales y se ha aplicado el mortero de cal sobre la mampostería, recuperando la imagen original del edificio.

Del mismo modo, se ha retirado la cubrición de la antigua cubierta, se ha procedido a impermeabilizar y a colocar el rastrelado, y también se ha comenzado con el proceso de retejo. Asimismo, se han acabado las pruebas de recuperación de canalones y gárgolas para la evacuación de las aguas pluviales. Las gárgolas, que se encuentran en el lado del patio, se han limpiado 'in situ' y se está llevando a cabo el revestimiento interior mediante plomo tanto de las salidas de agua como del canalón perimetral.

ESCULTURA DEL GUERRERO

En lo que respecta a la escultura del guerrero que en julio de 2025 fue alcanzado por un rayo y quedó destrozada, se está llevando a cabo un proceso de reproducción en base a un levantamiento del edificio en 3D que, "aunque no estaba hecho para tal fin, sí está sirviendo de guía en el proceso de fabricación", han apuntado.

Según explican desde el área de arquitectura de la Diputación, ha sido "imposible" reconstruir la estatua original, del siglo XVI, y que lucía en una de las torretas del edificio. Las piezas originales fueron recogidas y han estado a resguardo y serán expuestas una vez se abra la propia universidad.

En lo que respecta al interior del edificio, por el momento se ha hecho el vaciado de la planta baja donde va a la oficina de turismo y se está construyendo la solera primera de mortero (drenaje) en este espacio.

La diputada ha recordado que este proyecto recibió en noviembre de 2024 financiación por parte del Gobierno central a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asimismo, se han realizado todos los derribos necesarios para habilitar el nuevo ascensor y la nueva escalera de evacuación, cuya estructura metálica ya está siendo fabricada en taller.

Por otro lado, se ha desmontado el pavimento de madera de la capilla y se han eliminado los rellenos hasta llegar a la cota del nuevo suelo. Tras la actuación y en aras a mejorar la accesibilidad del edificio, la capilla quedará a la misma cota que el patio, siendo totalmente accesible desde el propio portón de entrada.

Azahara Domínguez ha recordado que el proyecto de rehabilitación cuenta con un presupuesto aproximado de 2,3 millones para rehabilitar las fachadas y la cubierta; y el de la oficina de turismo de un millón de euros. Además, el proyecto redactado contiene también un plan director que define una hoja de ruta para próximas fases de rehabilitación del interior del edificio, que posibilitarán una restauración integral del mismo.

"Gracias a esta actuación, Oñati va a recuperar un edificio histórico de enorme valor, un símbolo de nuestro patrimonio histórico y cultural que, además de conservar toda su esencia patrimonial, será más accesible, funcional y estará mejor equipado", ha destacado.

En esa línea, ha resaltado que la oficina de turismo "va a ser clave, ya que va a contribuir a dar a conocer la amplia oferta patrimonial, cultural y natural de Debagoiena, favoreciendo una distribución más equilibrada de las y los visitantes y generando nuevas oportunidades para la actividad económica y el empleo en la comarca".