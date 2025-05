El Observatorio Ikusgune califica la capital alavesa como "un municipio amable para las personas LGTBI"

Ikusgune ha conocido 24 incidencias LGTBI+fóbicas en 2024, cuatro menos que en 2023, y alerta sobre "el aumento de los discursos de odio"

VITORIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio contra la LGTBIfobia Ikusgune de Vitoria-Gasteiz ha calificado a la capital alavesa como "un municipio amable para las personas LGTBI", ya que "la sociedad está comprometida con los derechos LGTBI", y, "a pesar de que el colectivo recibe algunas violencias, la LGTBIfobia no solo preocupa, sino que ocupa", con el fin de "construir un municipio de derechos LGTBI".

Así lo ha destacado su coordinador, Amets Martínez de Heredita, quien, junto a la concejala de Igualdad, Ana López de Uralde, ha presentado en rueda de prensa el informe sobre el estado de la LGTBIfobia en Vitoria-Gasteiz en 2024.

Martínez de Heredita ha enumerado que el pasado año el Observatorio recogió un total de 24 incidencias, cuatro menos que en 2023, 22 casos en Gasteiz y uno en las localidades alavesas de Amurrio y Treviño. Según ha transmitido, la homofobia, con 11 casos, son los de "mayor repercusión", seguidos de 7 de transfobia, 3 casos de violencia de LGTBIfobia y 2 de lesbofobia.

En este apartado, Ikusgune ha mostrado su "preocupación" por el "aumento de los discursos de odio", con 9 casos, "reflejo del incremento a nivel mundial, a veces provenientes de discursos relacionados con la ultraderecha". Ikusgune ha especificado que se han dado también cinco agresiones físicas y tres casos de discriminación.

Martínez de Heredita ha señalado que "el ámbito variado de las agresiones evidencia una violencia estructural". De las 24 incidencias, 7 se dieron en el espacio público, 4 en el ocio nocturno, otras 4 en las redes sociales, 3 en domicilios y ámbito familiar, 2 en el ámbito laboral, otras 2 en centros educativos y otra en el transporte público.

La concejala de Igualdad ha expresado su repulsa contra toda manifestación de odio, de represión y de violencia hacia la diversidad afectivo-sexual y de género, hacia las personas LGTBI. "Trabajamos estrechamente con los movimientos sociales de la ciudad para promover el respeto hacia las personas, independientemente de su género y su orientación sexual", ha destacado.

A su vez, ha hecho un llamamiento a las personas LGTBI, a quienes sufran LGTBIfobia, o perciban que está ocurriendo un caso de discriminación o agresión contra alguien por motivo de su orientación sexual o identidad de género, a comunicar a Ikusgune lo ocurrido.

OSAKIDETZA

El coordinador del Observatorio Ikusgune ha indicado que "en Osakidetza todavía hay muchas cuestiones a cambiar". En este sentido, ha demandado que "los cambios a llevarse a cabo se hagan de forma consensuada con las personas trans y el colectivo".

Respecto a la Unidad de Cruces, ha censurado que el primer contacto del paciente se realiza con Psiquiatra, "cuando hay ley que dice que la identidad no es una patología". A su juicio, "la unidad necesita un cambio radical que aborde las cuestiones de forma descentralizada" y con "la colaboración fundamental del colectivo de personas trans". En cuanto a la Atención Primaria y los servicios de urgencia, ha solicitado "mayor formación".

Por otro lado, Martínez de Heredita ha invitado a la ciudadanía a participar de la fotografía y acto organizado para este sábado con motivo del 'Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia', a las 18.30 horas, en la plaza de Los Fueros, con el objetivo de "decir que la LGTBIfobia no tiene lugar en Vitoria-Gasteiz". El colectivo ha organizado también una fiesta con música en directo para el próximo 12 de junio en la sala Jimmy Jazz.

Por su parte, la concejala de Igualdad ha recordado que, con motivo del 17-M, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha lanzado la campaña 'Rompamos la norma sexual y de género. Acabemos con la discriminación', con una programación cultural que incluye ocho actividades hasta el próximo 28 de mayo.

Así, este viernes y sábado el investigador posdoctoral en el CSIC Alfredo Ramos abordará el tema 'Masculinidad y vulnerabilidad. Pensar la masculinidad más allá de 'una cosa de hombres', en la Casa de las Mujeres.

El martes 20 de mayo tendrá lugar la formación 'Para acabar con la heterosexualidad: bollerismos', que impartirá en euskera la filósofa Mijo Lizarzaburu en el mismo espacio.

El programa se completa con el cineforum 'Who I Am not', de la directora rumana Tünde Skovran, el jueves 22 de mayo en los Cines Florida y el concierto de Eddie Circa, 'En el bosque un claro', el miércoles 28, en el Teatro Félix Petite.