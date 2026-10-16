Ocho empresas vascas participan en París en una de las mayores ferias internacionales de alimentación

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VITORIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ocho empresas de la industria alimentaria vasca participarán en SIAL París 2026, 2026, una de las principales ferias internacionales de alimentación, que se celebrará del 17 al 21 de octubre en el recinto ferial Paris-Nord Villepinte, en Francia.

La presencia agrupada se organiza desde el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, en coordinación con la Fundación HAZI, dentro de las actuaciones de apoyo a la promoción exterior de la industria alimentaria vasca.

Las empresas participantes son Cafés Baqué, Conservas Ortiz, Olasagasti, Angulas Aguinaga, Txangu2 Gourmet, Sarriegui, Serrats y Salica, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Todas dispondrán de un espacio individual en el stand de Euskadi, situado en el pabellón '5A', con una superficie total de 97 metros cuadrados.

SIAL París es una feria internacional especializada en alimentación que reúne a empresas y profesionales de distintos ámbitos de la cadena alimentaria. Su programación ofrece un espacio para la presentación de productos y el contacto entre empresas, distribuidores y otros agentes del sector.

La organización de la presencia agrupada contempla la coordinación de distintos servicios para las empresas expositoras, entre ellos la gestión de los pases de acceso, el transporte y el equipamiento necesario para la actividad ferial.

También incluye el apoyo en los trámites de inscripción en el catálogo oficial del certamen y la información sobre las opciones de promoción disponibles durante la feria.

El espacio compartido contará, además, con personal de apoyo de la Cámara de Comercio de Álava, encargado de coordinar el uso de las zonas comunes y atender las necesidades organizativas que puedan surgir durante el desarrollo del encuentro.