OEE se concentra este miércoles en Bilbao contra "la vulneración sistemática" de los derechos de los migrantes en Ceuta

Una persona migrante asentada en la playa del Trampolín - Marcos Moreno - Europa Press

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak (OEE) Bizkaia ha convocado una concentración para este miércoles, 2 de septiembre, en Bilbao, contra "la vulneración sistemática" de los derechos de los migrantes en Ceuta y para denunciar "firmemente la complicidad de los partidos políticos que anteponen sus intereses electorales a la dignidad humana".

Según ha informado la plataforma, los movimientos sociales pretenden convocar a "toda la ciudadanía indignada por la vulneración sistemática de los derechos de las personas migrantes en Ceuta". "No podemos permanecer en silencio ante el acoso, el maltrato y la impunidad", ha manifestado.

Con su convocatoria, OEE Bizkaia pretende "rendir memoria" a las más de 140 personas "que han perdido la vida en el mar intentando mejorar su vida y alcanzar las costas" españolas y denunciar "firmemente la complicidad de los partidos políticos que anteponen sus intereses electorales a la dignidad humana".

Por otra parte, ha condenado a quienes, "con total crueldad", incendian "los precarios asentamientos en las playas, agreden a las personas migrantes en las calles y acosan tanto al vecindario como a los colectivos que ofrecen cuidados, asesoramiento y alimento mientras se esperan trámites de asilo dignos". "Ninguna persona es ilegal. Por el derecho a migrar, paremos los pies al racismo", ha dicho. La concentración se desarrollará desde las 19.00 horas en la plaza del Teatro Arriaga.