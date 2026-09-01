OEE se concentra este miércoles en Bilbao contra "la vulneración sistemática" de los derechos de los migrantes en Ceuta

Una persona migrante asentada en la playa del Trampolín
Una persona migrante asentada en la playa del Trampolín - Marcos Moreno - Europa Press
Europa Press País Vasco
Publicado: martes, 1 septiembre 2026 11:36
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BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak (OEE) Bizkaia ha convocado una concentración para este miércoles, 2 de septiembre, en Bilbao, contra "la vulneración sistemática" de los derechos de los migrantes en Ceuta y para denunciar "firmemente la complicidad de los partidos políticos que anteponen sus intereses electorales a la dignidad humana".

Según ha informado la plataforma, los movimientos sociales pretenden convocar a "toda la ciudadanía indignada por la vulneración sistemática de los derechos de las personas migrantes en Ceuta". "No podemos permanecer en silencio ante el acoso, el maltrato y la impunidad", ha manifestado.

Con su convocatoria, OEE Bizkaia pretende "rendir memoria" a las más de 140 personas "que han perdido la vida en el mar intentando mejorar su vida y alcanzar las costas" españolas y denunciar "firmemente la complicidad de los partidos políticos que anteponen sus intereses electorales a la dignidad humana".

Por otra parte, ha condenado a quienes, "con total crueldad", incendian "los precarios asentamientos en las playas, agreden a las personas migrantes en las calles y acosan tanto al vecindario como a los colectivos que ofrecen cuidados, asesoramiento y alimento mientras se esperan trámites de asilo dignos". "Ninguna persona es ilegal. Por el derecho a migrar, paremos los pies al racismo", ha dicho. La concentración se desarrollará desde las 19.00 horas en la plaza del Teatro Arriaga.

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