Olentzero y Mari Domingi llegarán el miércoles a la donostiarra plaza de la Constitución en coche de época

Archivo - Olentzero y Mari Domingi en San Sebastián. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Olentzero y Mari Domingi llegarán el miércoles a la plaza de la Constitución de San Sebastián en coche descapotable de época y recorrerán los distintos barrios de la ciudad antes de tomar parte en el tradicional desfile, en el que unos 500 participantes repartirán más de mil kilos de caramelos aptos para celíacos.

Según ha informado la concejal donostiarra de Cultura y actividades festivas, Ana López, Olentzero y Mari Domingi llegarán a las 12.00 horas a la plaza Constitución y, tras saludar a las niñas y niños, realizarán un paseo por las calles de la ciudad.

Un año más, Olentzero y Mari Domingi invitan a todas las y los donostiarras, a partir de seis años, a seguir su paseo en bicicleta.

El recorrido, que harán en coche descapotable de época, discurrirá desde la plaza de la Constitución por las calles Puerto, Mayor, Hernani, avenida de la Libertad, Urbieta, plaza Centenario, Sancho el Sabio, Pío XII, avenida de Madrid, plaza Aita Donostia, paseo de Zorroaga, travesía de Loiola, paseo de Antzieta, camino de Kristobaldegi y plaza Arteleku.

Después irán por las calles Felisa Martin Bravo, Concha Chaos, paseo Antzieta, calle Sierra de Aralar, Urbia, travesía de Loiola, calle Nemesio Etxaniz, paseo de Riberas de Loiola, paseo de Bizkaia, paseo del Árbol de Gernika, paseo de los Fueros, paseo de la República Argentina, paseo de la Reina Regente, alameda del Boulevard, calle Hernani y Alderdi Eder.

Durante todo el recorrido contarán con ayuda de Galtzagorris, así como de algunos de los leñadores que les acompañarán también en el desfile de la tarde. Está previsto que Olentzero, Mari Domingi y todo su séquito regresen al Ayuntamiento a las 13.15 horas, donde saludarán desde la terraza y el balcón central. Este año al finalizar el recorrido los participantes serán obsequiados con un caldo o chocolate caliente.

RECEPCIÓN DE CARTAS

La edil ha indicado que, por la tarde, y a partir de las 15.30 horas, Olentzero y Mari Domingi recogerán las cartas de los más pequeños en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

"Se dedicarán a esta imprescindible labor hasta las 17.30 horas", ha apuntado, para añadir que "se establecerá la cola correspondiente en el acceso al Ayuntamiento por la terraza de Alderdi Eder". La fila de acceso se cerrará a las 17.10 horas.

Los niños y niñas que no hayan preparado aún sus cartas y o dibujos para Olentzero y Mari Domingi podrán crearlos en el espacio habilitado en la terraza del Ayuntamiento.

Asimismo, y si van ataviados con el traje de baserritarra, podrán contar con la colaboración de los integrantes de Gero Axular, que les ayudarán a ponerse el pañuelo, las abarcas o el cinturón. Además, Olentzero y Mari Domingi entregarán caramelos o carbón a las niñas y niños que se acerquen a entregar sus cartas.

Los menores que tengan algún tipo de discapacidad funcional podrán acceder al Salón de Plenos desde la puerta de la calle Ijentea, en compañía de una persona adulta. Como en ediciones anteriores, Olentzero y Mari Domingi contarán con el apoyo de un intérprete de signos que para asistir a aquellas personas con deficiencias auditivas, de modo que puedan trasladarles sus deseso y la pareja pueda, a su vez, comunicarse con ellas.

EL DESFILE

El tradicional desfile dará comienzo a las 18.00 horas en Ijentea, y pasará por las calles Hernani, Avenida de la Libertad, Loiola, San Marcial, Getaria, Txurruka, Plaza Gipuzkoa, Elkano y Boulevard.

Este año también contará con la participación de personajes mitológicos y elementos de Navidad. Entre otros, participarán lamias, Mari, Tartalo, Otxoko y Sorgina. En total, alrededor de 500 personas desfilarán junto a Olentzero y Mari Domingi y, entre otras, se encargarán de repartir más de 1.000 kilos de caramelos aptos para celíacos.

Por otro lado, a partir del 22 de diciembre, Olentzero y Mari Domingi se dejarán ver por los diferentes barrios de la ciudad, gracias a la colaboración con las distintas asociaciones vecinales y ikastolas y grupos culturales.