Once startups del sector agroalimentario de 9 países participan en la tercera edición de Bilbao Campus Experience

Un total de 11 startups de 9 países participarán en la tercera edición de Bilbao Campus Experience, organizado por EIT Food - EIT FOOD

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 startups de 9 países participarán en la tercera edición de Bilbao Campus Experience, organizado por EIT Food con el apoyo del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, que comienza este martes con el objetivo de atraer talento en el sector agroalimentario.

En un comunicado, EIT Food ha subrayado que Bizkaia y Euskadi están decididas a atraer talento en el sector agroalimentario, con empresas emergentes innovadoras que aportan soluciones en biotecnología y en retos como la mejora de la salud y la sostenibilidad relacionada con los alimentos.

Ese es el objetivo del proyecto Bilbao Campus Experience, impulsado por el consorcio europeo EIT Food con el apoyo del Gobierno Vasco (Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca) y la Diputación de Bizkaia (Departamento de Promoción Económica).

Este programa selecciona a 11 startups, que en esta tercera edición proceden de 9 países diferentes. A lo largo de todo este mes de noviembre, los responsables de esas nuevas empresas se sumergirán en una experiencia empresarial inmersiva, que supondrá la puerta de entrada hacia el ecosistema vasco de emprendimiento.

El arranque de Bilbao Campus Experience ha tenido lugar este martes en B Accelerator Tower (BAT) de la Torre Bizkaia y han estado presentes.

El encuentro ha contado con la presencia del director de Política e Industria Alimentaria del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Iker Iglesias, el director de Iniciativas Estratégicas en BEAZ, Ander Múñoz Urbizu y Itziar Tueros, Deputy General Manager en AZTI.

El programa sirve a modo de aceleradora para startups que ya cuentan con soluciones implementadas, y ofrece "un viaje transformador e individualizado, centrándose en las necesidades específicas de cada participante. Además, permite una interacción directa con proveedores potenciales, clientes, inversores y líderes de la industria", según ha explicado, por su parte, la directora de Desarrollo de Ecosistemas en EIT Food, Begoña Pérez Villareal, Begoña Pérez Villarreal.

Además, las empresas podrán contar con asistencia personalizada, participación de mentores expertos, además de construir una comunidad para brindarse apoyo mutuo y compartir experiencias.

La apuesta por la tecnología es un nexo común entre las 11 startups seleccionadas, que a su vez buscan un acceso a los mercados españoles y europeos, además de contactos directos con potenciales proveedores, clientes, inversores y líderes del sector. En este sentido, EIT Food ha destacado que Euskadi les ofrece un amplio ecosistema, atractivo para el emprendimiento.

STARTUPS

Entre las startups están Bio Ice Cream Dots, de Polonia, que produce snacks ecológicos en gránulos helados, sin azúcar y ultracongelados con tecnología criogénica patentada que preserva probióticos y fibra.

BioClé, con origen en Argentina, ofrece una plataforma con vesículas naturales que transporta compuestos bioactivos directamente a las células, usando bacterias seguras. Su primer producto es butirato en suplementos para la salud intestinal, pérdida de peso y menopausia.

Desde Suecia, BoostNCaps es una plataforma patentada que encapsula hierro y vitaminas para líquidos, logrando alta biodisponibilidad y protección gástrica sin sabor metálico, apta para bebidas funcionales y líneas lácteas.

DairyLoop, llegada de Serbia, convierte los lodos de aguas residuales de la industria láctea en pellets de combustible industrial, evitando a las lecherías el coste de transportarlos y eliminarlos.

Lykyn, de Turquía, ofrece cámaras conectadas por IoT para cultivar setas gourmet y medicinales en casa. El producto cuenta con más de 500 cultivadores activos, y opera ya en 15 países. También desde Turquía, Oxypome dirige su trabajo hacia extractos antioxidantes naturales obtenidos revalorizando piel de granada, como alternativa a antioxidantes sintéticos en alimentos ricos en grasa.

SECIoT, proyecto universitario de la Politécnica de Madrid y la Universidad de Málaga, se enfoca en la agricultura regenerativa. Valida el secuestro de carbono combinando sensores en tierra, satélites Sentinel-2 y datos del agricultor.

TerraArgus, en Jaén, se dedica a la agricultura de precisión con IA aplicada al olivo. Usa modelos especializados que analizan suelo, nutrientes y estrés foliar con tecnología LiDAR y radar de penetración terrestre.

Trongkai, desde Chile, revaloriza residuos agroindustriales de alto volumen transformándolos en ingredientes para nutrición animal (rumiantes, acuicultura de salmón, mascotas). Desde México, la biotecnológica BIOAMA transforma lodos residuales de aguas, textil y papel en biofertilizantes de alta calidad y está tramitando su patente.

Por último, Criatura es una marca portuguesa que produce tés e infusiones ecológicas elaboradas con plantas, flores y frutas. Trabaja con pequeños agricultores portugueses, apostando por los productos locales y una producción sostenible.

A raíz de ediciones anteriores, ocho empresas que han participado en este programa ya se han asentado en Euskadi. Son casos como Colmenio (dedicada a la apicultura inteligente) y Marine Forge Labs (que transforma subproductos marinos en colágeno y otros productos de alto valor).