La ONG Zaporeak repite este domingo la recogida de arroz para sus cocinas de Lesbos en las regatas de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONG Zaporeak repetirá este domingo, en las regatas de La Bandera de la Concha de San Sebastián, la recogida de arroz que organizó el pasado día 7 para seguir elaborando comidas diariamente para personas solicitantes de asilo en sus cocinas de la isla griega de Lesbos.

En un comunicado, Zaporeak ha explicado que, un año más, quiere aprovechar esta competición de regatas, en la que la ciudad se llena de seguidores de las traineras de distintos pueblos y ciudades, para recoger arroz y "llenar metafóricamente esas traineras, tan parecidas a los barcos en los que llegan las personas solicitantes de asilo a Lesbos y darle la vuelta".

Así, bajo el lema 'Gurekin arraun egin' ('Rema con nosotros'), Zaporeak quiere "convertir la fiesta donostiarra en una fiesta de solidaridad", de forma "que las pateras en las que llegan o naufragan en la isla griega se conviertan en traineras de colores, llenas de arroz y con gritos de ánimo y solidaridad de todos los seguidores de las regatas".

El pasado domingo día 7 consiguieron "llenar las huchas y más de 1.500 kilos de arroz". Así, este domingo 14 repetirán la iniciativa y sus voluntarios estarán desde las 09.30 horas en el Boulevard donostiarra con un stand de Zaporeak para recoger el arroz que la gente podrá donar y encontrar en el mismo stand.