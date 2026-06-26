OPA Herri Plataformak denuncia la propuesta de deducción fiscal por contratación de seguros médicos

Concentración de OPA Herri Plataformak-Plataformas Ciudadanas en Defensa de la Sanidad Pública, frente a la diputación foral de Bizkaia,en Bilbao - OPA HERRI PLATAFORMAK

BILBAO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

OPA Herri Plataformak-Plataformas Ciudadanas en Defensa de la Sanidad Pública se ha concentrado este viernes al mediodía frente a la Diputación Foral de Bizkaia para denunciar la propuesta de deducción fiscal por la contratación de seguros médicos privados, recogida en el Anteproyecto de Norma Foral de Medidas Tributarias 2026.

Según han denunciado, este anteproyecto incorpora una nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que permite desgravar el 20% del coste de los seguros privados de asistencia sanitaria, con un límite máximo de 300 euros anuales.

A su juicio, esta medida "supone incentivar con recursos públicos la contratación de servicios sanitarios privados, en detrimento del fortalecimiento y mejora del sistema público de salud y una reducción de la recaudación fiscal que podría destinarse al fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, especialmente de la sanidad pública y de los cuidados".

Plataformas Ciudadanas en Defensa de la Sanidad Pública cree que esto "contradice los principios de progresividad, equidad y justicia tributaria que deben inspirar el sistema fiscal". "Lejos de reforzar la cohesión social, esta medida profundiza las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria", han criticado.

También han censurado que "favorece el desplazamiento de recursos y usuarios hacia la sanidad privada, genera desafección hacia la sanidad pública, contribuye a debilitar progresivamente el sistema público y resulta incompatible con el objetivo de fortalecer una sanidad pública, universal y de calidad, en un contexto marcado por el aumento de las listas de espera, la escasez de profesionales sanitarios, la sobrecarga asistencial en atención primaria, las dificultades para cubrir determinadas especialidades médicas y las crecientes necesidades por el envejecimiento de la población".

"La política fiscal debe contribuir a garantizar una financiación suficiente de los servicios públicos y no a impulsar medidas que favorezcan su sustitución progresiva por servicios privados", han añadido.

OPA Herri Plataformak han subrayado que "el derecho a la salud no puede depender de la capacidad económica de cada persona, sino que debe garantizarse para toda la ciudadanía en condiciones de igualdad".

Por ello, dentro del plazo establecido para la presentación de alegaciones, pedirán que se suprima la deducción fiscal prevista para la contratación de seguros privados de asistencia sanitaria, contenida en el Anteproyecto de Norma Foral de Medidas Tributarias 2026.

Asimismo, reclamarán que "el montante económico que supondría esta deducción se destine al fortalecimiento de Osakidetza y de los demás servicios públicos sanitarios y de cuidados, mediante una financiación suficiente, estable y orientada a garantizar una atención sanitaria universal, equitativa y de calidad para toda la ciudadanía".