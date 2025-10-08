Una operación contra la venta ambulante en Bilbao La Vieja se salda con 40 personas identificadas y denunciadas

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una operación conjunta de la Policía Municipal de Bilbao y de la Policía Nacional contra la venta ambulante ilegal en el barrio de Bilbao La Vieja se ha saldado con 40 personas identificadas y denunciadas, según han informado fuentes municipales.

El dispositivo conjunto contra la venta ambulante ilegal se ha llevado a cabo desde las cuatro de la tarde de este miércoles y se ha desarrollado sin incidentes relevantes. Además, cuatro personas han sido detenidas por Policía Nacional por estar en situación irregular.