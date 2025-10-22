La Oreja de Van Gogh suma un tercer concierto en el BEC de Barakaldo, el 5 de diciembre de 2026, a su gira de regreso

Cartel de la gira de La Oreja de Van Gogh, que vuelve a los escenarios con la celebración de su 30 aniversario - LA OREJA DE VAN GOGH

SAN SEBASTIÁN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oreja de Van Gogh ha sumado un tercer concierto en el BEC de Barakaldo, el 5 de diciembre de 2026, a su gira de regreso 'Tantas cosas que contar' con Amaia Montero como vocalista, que supondrá, de momento el cierre del tour de la banda donostiarra.

El grupo vendió más de 100.000 entradas en una hora desde su puesta a la venta a las 16.00 horas del lunes, cuando anunció dos nuevas fechas en San Sebastián y Bilbao.

Así, la gira 'Tantas cosas que contar', que supone la vuelta de Amaia Montero a la banda donostiarra en el 30 aniversario del grupo, duplicó su citas Bilbao, Madrid, San Sebastián, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.

En concreto, la gira que "será todo un viaje por sus grandes éxitos", según han recordado desde la promotora Get In, pasará tres veces por Bilbao (9 y 10 de mayo y 5 de diciembre de 2026), y dos por San Sebastián (31 de julio y 1 de agosto de 2026) tras agotar las primeras citas en el BEC y en Illunbe Donostia Arena, respectivamente.

También habrá segundo concierto en Pamplona (20 y 21 de noviembre de 2026) tras colgar el cartel de 'sold out' en la primera de las fechas. La Oreja de Van Gogh ha sumado también nuevos conciertos en Madrid (donde actuará cinco veces en mayo y septiembre de 2026), Barcelona (con tres citas) y Murcia (dos conciertos).