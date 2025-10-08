El Orfeón Donostiarra celebrará el viernes en San Sebastián su tradicional concierto para socios y amigos

SAN SEBASTIÁN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Orfeón Donostiarra celebrará este próximo viernes en el Auditorio Kursaal de San Sebastián su tradicional concierto para socios y amigos. El mes de octubre incluirá también la participación del Orfeón en la Gala del Centenario de Radio San Sebastián y un concierto conjunto con Santikutz Abesbatza en la Parroquia de la Asunción de Legazpi.

En el concierto del viernes, a las siete y media de la tarde, el Orfeón Donostiarra se reencontrará con su público y entidades amigas en su ciudad. El acceso será exclusivamente mediante invitación.

Bajo la dirección de José Antonio Sainz Alfaro, el Orfeón interpretará la célebre 'Carmina Burana' de Carl Orff, acompañado por la Euskadiko Orkestra, el Orfeoi Gazte, los coros escolares del Orfeón Donostiarra, y los solistas Rocío Martínez (soprano), Aitor Garitano (contratenor) y Enrique Sánchez-Ramos (barítono).

El presidente del Orfeón Donostiarra, Antxon Elósegi, ha señalado en un comunicado que esta cita es "para compartir la música, fortalecer los lazos con nuestra comunidad y rendir homenaje a quienes han construido con nosotros esta historia coral".

Durante la velada, el Orfeón rendirá homenaje a tres entidades que forman parte de su historia y de la vida cultural de Gipuzkoa. Se reconocerá al arquitecto Rafael Moneo, creador del Kursaal, por su aportación al patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad; a Radio San Sebastián (Cadena SER), que celebra su centenario como una "radio amiga" que ha acompañado al Orfeón desde 1997; y a Cementos Rezola, que cumple 175 años de trayectoria, por su compromiso con el entorno y con el propio Orfeón, al que apoya desde 1997 como empresa amiga y patrocinadora de este concierto anual.

El concierto contará además con una Fila Cero a favor del Banco de Alimentos de Gipuzkoa. Quienes deseen colaborar podrán hacerlo mediante donativo en el número de cuenta que figurará en el programa de mano o en la urna habilitada a la salida del concierto.

Además, el jueves 16 de octubre, a las 19.30 horas, el coro participará en la Gala del Centenario de Radio San Sebastián - Cadena SER que tendrá lugar en el Kursaal bajo la dirección de Sainz Alfaro. Finalmente, el sábado 25 de octubre a las 20.00 horas, ofrecerá un concierto en la Parroquia de la Asunción de Legazpia, con motivo del 30 aniversario de María Ángeles Lasa como directora de Santikutz Abesbatza, con Gerardo Rifón al órgano y dirección de Sainz Alfaro.