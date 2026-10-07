El Orfeón Donostiarra interpretará el 'Requiem' de Verdi este fin de semana en París y Toulouse

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SAN SEBASTIÁN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Orfeón Donostiarra viajará este fin de semana a Francia para interpretar una de las grandes obras del repertorio sinfónico-coral, el 'Requiem' de Giuseppe Verdi, en dos conciertos que tendrán lugar en París y Toulouse.

La primera cita será el domingo en la Philharmonie de Paris, mientras que el lunes la formación donostiarra volverá a interpretar la obra en la Halle aux Grains de Toulouse. En ambos conciertos, el Orfeón Donostiarra compartirá escenario con Le Cercle de l'Harmonie, bajo la dirección de Jérémie Rhorer.

El elenco solista estará integrado por la soprano Eleanor Lyons, la mezzosoprano Agnieszka Rehlis, el tenor Andrei Danilov y el bajo William Thomas. Los dos conciertos supondrán además el regreso del Orfeón Donostiarra a dos escenarios en los que ya ha actuado este mismo año.

El pasado 30 de marzo, la formación interpretó 'Rigoletto', también de Giuseppe Verdi, en la Philharmonie de Paris. En Toulouse, su anterior actuación tuvo lugar el 7 de febrero, cuando interpretó el 'Gloria' y el 'Stabat Mater' de Francis Poulenc, en esa ocasión, bajo la dirección del maestro Josep Pons.

Desde la agrupación coral han detallado que, compuesto por Giuseppe Verdi y estrenado en 1874, el 'Requiem' es "una de las grandes partituras del repertorio coral". "Su intensidad dramática y la dimensión de su escritura orquestal y vocal conceden al coro un papel fundamental a lo largo de una obra que combina momentos de enorme fuerza con pasajes de gran recogimiento", han explicado.