Ortuella acoge el V Open Pádel Juegaterapia para recaudar fondos para niños con cáncer

BILBAO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Ortuella acogerá, del 10 al 16 de diciembre, la V edición del Open Pádel Solidario a beneficio de la Fundación Juegaterapia, que ayuda a niños enfermos de cáncer. El torneo se desarrollará en las instalaciones de Padeltoki y todos sus beneficios se destinarán íntegramente a la Fundación. En la última edición, el Open Pádel reunió a 120 participantes y recaudó más de 6.500 euros.

Según ha informado la organización, los jugadores adultos pagarán 20 euros por su inscripción en el torneo, mientras que los niños abonarán 5 euros o entregarán un videojuego en buen estado apto para menores.

Además, también se recogerán donaciones en forma de videoconsolas y videojuegos, que serán entregados a Juegaterapia. Esta organización los pondrá a disposición de los menores ingresados en las unidades oncológicas de distintos hospitales.

La cita está abierta a la participación, no solo de los jugadores, sino también del público en general. Así, quienes no puedan o no sepan jugar al pádel podrán contribuir mediante la compra de boletos para la tómbola, gasto en el bar solidario o aportando lo que ellos quieran a la fila 0.

'El Jardín de mi Hospi'

Con acciones solidarias como el Open Pádel, la Fundación Juegaterapia ha impulsado también la construcción de espacios de recreo para que los niños enfermos puedan pasar mejor su tiempo de convalecencia. Es el caso de la puesta en marcha del proyecto 'El Jardín de mi Hospi', que ha hecho posible la construcción de dos parques infantiles en las azoteas de dos centros "punteros" en el tratamiento del cáncer infantil: el Hospital de la Paz y el Hospital 12 de Octubre, ambos en Madrid.

Además, la Fundación impulsa la dotación de estos equipamientos en otros centros del Estado, entre ellos, el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia.

"Para estos pequeños es muy importante poder evadirse y estar entretenidos durante el tiempo que estén ingresados. Así que cualquier iniciativa que permita mejorar esa estancia merece nuestra atención y nuestro apoyo", ha explicado Saioa Barrenetxea, promotora del Open Pádel en Bizkaia. La intención es, además, "fomentar el deporte como vía de solidaridad e involucrar sociedad iniciativas de este tipo", ha apuntado.

La IV Open Pádel Solidario, en 2016, consiguió sumar seis videoconsolas y 43 videojuegos. "Cada año logramos involucrar a más personas e instituciones en este proyecto. Nuevos jugadores, más donaciones y también más recaudación. Para nosotros es todo un orgullo", ha asegurado Barrenetxea.

La historia Juegaterapia nació en la primavera de 2010. Su fundadora, Mónica Esteban, le dio una Play Station al hijo de una amiga que estaba recibiendo tratamiento de quimioterapia. Los efectos positivos que aquella distracción tuvieron en el pequeño la animaron a poner en marcha la Fundación. Desde entonces han recogido miles de consolas fijas y portátiles que envían a hospitales con unidad de Oncología Infantil repartidos por toda España.

"Cada consola lleva una etiqueta con los datos del donante para que el niño que la reciba pueda mandarle un mensaje, un dibujo o un inmenso

¡Gracias!", ha explicado Saioa Barrenetxea. También donan ordenadores y tablets, procedentes de aportaciones de empresas, particulares, colegios, universidades y otras organizaciones.

La Fundación se ha involucrado también en la redecoración de las unidades oncológicas, ha llevado a los pequeños a ver entrenamientos de sus equipos favoritos, organizado conciertos en hospitales y hasta renovado los televisores que ya no funcionaban. En 2015, también pusieron en marcha la campaña de los 'muñecos pelones'.