Ortuzar afirma que deja la Presidencia del PNV "tranquilo" y sin "ningún resquemor"

Asegura que las conversaciones PNV, EH Bildu y PSE-EE sobre autogobierno "están en un punto inicial, pero van bien"

BILBAO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que deja la presidencia de la formación jeltzale "tranquilo" y sin "ningún resquemor" aunque cree que "las cosas se podían haber hecho mejor". Además, ha asegurado que las conversaciones PNV, EH Bildu y PSE-EE sobre autogobierno, "están en un punto inicial, pero van bien", y considera que de ellas surgirá "una cosa razonablemente buena para todos".

En el avance de una entrevista que ETB emitirá en la noche de este martes, Ortuzar se ha referido al relevo en la presidencia de la formación jeltzale, que recaerá en Aitor Esteban, que se producirá este próximo sábado en San Sebastián tras un largo proceso electoral interno, y ha asegurado que no se ha sentido 'dolido' en ningún momento.

El todavía presidente del PNV ha admitido que "las cosas se podían haber hecho distintas y mejor". "Pero por todas las partes", ha añadido.

Según ha indicado, "al final, entre el modelo de partido tan abierto" del PNV y "los lógicos comportamientos humanos, pues pasan cosas". "Pero no, yo me voy tranquilo, no tengo ningún resquemor", ha manifestado.

Además, ha asegurado que "tampoco tenía apego a la silla", por lo que considera que "por primera vez" adoptó una decisión que "era lo mismo de buena para el partido" que para él.

AUTOGOBIERNO

Preguntado por cuál es el estado de las conversaciones entre el PNV, EH Bildu y PSE-EE sobre autogobierno, Andoni Ortuzar ha señalado que "están en un punto inicial, pero van bien".

En su opinión, los tres "actores principales de este proceso" han logrado "suficiente confianza" y cree que "va a salir una cosa razonablemente buena para todos". "El futuro que imaginábamos va a encaminarse por ahí", ha concluido.