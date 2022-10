Ortuzar cree que Urtaran y el ABB han sabido interpretar que hay que "cerrar un ciclo municipal" y dar paso a una mujer

Afirma que Urtaran "no es una persona del pasado" y con la preparación que "atesora" tendrá "no un hueco, sino varios" en el PNV

BILBAO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que el actual alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, y el ABB han sabido interpretar que hay que "cerrar un ciclo municipal" y dar paso a una mujer, en este caso a Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, que ha sido propuesta por la ejecutiva alavesa como candidata a la Alcaldía de la capital alavesa para las elecciones de mayo de 2023. En todo caso, ha precisado que Urtaran "no es una persona del pasado", sino "un activo político" que, con la preparación que "atesora", tendrá "no un hueco, sino varios" en el PNV.

Ortuzar, también vicepresidente ejecutivo del PDE, ha realizado estas declaraciones antes de abrir la jornada organizada por el Partido Demócrata Europeo (PDE-EDP) en la sede de la Fundación Sabino Arana de Bilbao para reflexionar sobre la defensa de la democracia en la sociedad digital.

El líder jeltzale ha recordado que el PNV está en una fase inicial del proceso electoral interno para la designación de las candidaturas a los comicios municipales y forales del próximo año, y ha añadido que los jeltzales son "muy cuidadosos y respetuosos" con sus procedimientos y, sobre todo, con sus bases, "que son las que van a tomar la última decisión". "Cualquier organización municipal, cualquier afiliado de base puede plantear en su propia organización alternativas y, por lo tanto, tenemos que esperar", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que lo que ayer se conocieron las propuestas de las ejecutivas territoriales para las candidaturas que todavía no se habían decidido, como era el caso de la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz. El ABB ha resuelto finalmente apostar por Artolazabal y proponerla como aspirante a dirigir el Ayuntamiento, en lugar de Gorka Urtaran.

AUTOCRÍTICA POR "EXCESO DE MASCULINIDAD"

En segundo lugar, Andoni Ortuzar ha apuntado que, durante muchos años, se ha criticado al PNV por "un exceso de masculinidad" en sus listas. "Nosotros aceptamos como autocrítica esa reflexión y yo creo que todas las Ejecutivas del partido han sido conscientes de ello y han intentado incorporar a personas de mucha valía, pero que incorporaban también la variable de género. Eso pasaba por presentar candidaturas de mujeres a estos puestos", ha manifestado.

Ortuzar ha afirmado que hay "ciclos en la vida de la política que hay que respetar y que hay que saber leer bien". "Y, probablemente, tanto Gorka Urtaran como el Araba Buru Batzar (ABB), han sabido interpretar que este era el momento para unir esas dos realidades: por un lado, la necesidad de dar paso a una mujer a un puesto de primera línea en el ámbito alavés, y también cerrar un ciclo municipal", ha defendido.

El líder del PNV ha asegurado que Urtaran "es un gran activo político" para el partido y "no es una persona del pasado", sino que "tiene cargado el futuro". "No hay demasiada gente tan preparada y con el equilibrio político y el conocimiento que atesora Gorka Urtaran y estoy seguro de que en el partido va a tener no un hueco, sino varios", ha manifestado.

En esta línea, Ortuzar ha querido hacer "una reflexión importante" como partido: "ya le gustaría al resto de las formaciones políticas tener el banquillo que tiene el PNV".