Ortuzar (PNV) compara a Sánchez con "Poncio Pilatos" porque se lava las manos sin decir nada de modelo territorial

Insiste en que el voto a los jeltzales será "decisivo" para "evitar que Sánchez caiga en la tentación de pactar con Ciudadanos"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha comparado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con "Poncio Pilatos" porque "se lava las manos sin decir nada de modelo territorial del Estado". Además, ha destacado que ayer viniera a Euskadi a "llevarse votos vascos de gente de buena voluntad, pero incauta", que puede pensar que el Partido Socialista es el 'voto útil' cuando, en realidad, "el voto decisivo" es el de los jeltzales para "evitar que Sánchez caiga en la tentación de pactar con Ciudadanos".

Ortuzar ha realizado estas afirmaciones en un mitin electoral celebrado en el malecón de la localidad guipuzcoana de Zarautz, en el que también han intervenido los candiatos por Guipúzcoa al Congreso y al Senado, Joseba Agirretxea y Maribel Vaquero, y el aspirante jeltzale a la reeleción como alcalde, Xabier Txurruka.

En su discurso, ha insistido en que el apoyo a su partido es "más que útil, es decisivo para defender Euskadi en Madrid, para traer de allí" lo que pertenece a Euskadi "como pueblo", y para que "las tres derechas sigan torcidas y vayan a la oposición, aunque también "para que los socialistas no caigan en la tentación de pactar con Ciudadanos" porque, "si pueden, lo van a hacer".

Tras precisar que "en Madrid, PNV y Euskadi es la misma palabra", porque la formación jeltzale "se ha batido el cobre por este país", ha señalado que "los que ahora quieren ser influyentes", en referencia a EH Bildu, "entonces decían que no había que ir a Madrid para nada", y ahora ha considerado que "es un poco tarde" para ser el "referente" de los vascos.

El líder del PNV ha lamentado que "los 'grandes' partidos españoles" recurran a la "descalificación como único argumento", y ha criticado que "esta semana se hayan oído solo bravuconadas y salidas de tiesto, no solo entre los tres tenores de la derecha" que han emprendido "una carrera por ver quién dice el disparate más grande", sino que Pablo Iglesias también se encuentra "ensimismado en su papel de Mesías" en esta Semana Santa, mientras Pedro Sánchez, "como Poncio Pilatos, se lava las manos sin decir nada sobre el modelo territorial del Estado aspirando a llevarse todo el voto de centro-izquierda".

En este sentido, ha criticado que Sánchez ayer viniera a Euskadi a "llevarse votos vascos de gente de buena voluntad, pero incauta, que puede pensar en eso que llaman 'voto útil'", frente a lo que ha reivindicado "el voto decisivo" del PNV.

VÍDEO DE CIUDADANOS

Andoni Ortuzar también se ha referido al vídeo difundido por Ciudadanos, con una parodia de dos miembros del PNV en la sede jeltzale apesadumbrados por la victoria de Albert Rivera el 28 de abril. El spot electoral de la formación naranja asegura que el triunfo de Rivera supondrá el final de los "privilegios" de los vascos y denuncia el 'cuponazo'.

"Supongo que creerán que esto les da votos en España, porque el ridículo que hacen en Euskadi es espantoso. Friki es poco, sobran las palabras", ha añadido, para apuntar que "queda claro que eso no es Sabin Etxea, sino la sede de Ciudadanos en Euskadi, porque allí había tres gatos, los dos actores y el de la cámara. Si fueran cuatro gatos, sería la sede del PP", ha replicado.

En esa misma línea, ha ironizado señalando que, "por un momento", pensó en invitar a Cs el 28 de abril a Sabin Etxea, "para que viesen la cantidad de gente que nos juntamos cada noche electoral, la juega que solemos montar allí, pero va a ser que no, porque allí solo tiene que haber buena gente".

El dirigente jeltzale ha incidido en que el PNV está "a lo que hay que estar" porque es su "manera de hacer política". "Estamos a Euskadi, porque nos mueve Euskadi. Nos mueven las aspiraciones y deseos de esta sociedad. Nos mueve defender lo nuestro en Madrid", ha reiterado el presidente del EBB, quien ha insistido en que "lo nuestro es hacer realidad lo que decida el pueblo vasco también en Madrid, porque allí se siguen decidiendo muchas cosas que nos afectan como país y se juega una buena parte del futuro de nuestra nación".

En su opinión, "en Madrid, PNV y Euskadi es la misma palabra porque llevamos 40 años batiéndonos el cobre por este país" y esa es "la tarjeta de presentación" que la formación jeltzale "puede usar ante la sociedad vasca". En ese punto, ha rendido tributo a "todas las mujeres y hombres que nos han representado en Madrid", con una mención especial a Juan Ajuriagerra y Xabier Arzalluz, recientemente fallecido.

"Encarrilaron la acción del Partido hacia Madrid en tiempos difíciles. Los que ahora quieren ser influyentes, entonces decían que no había que ir a Madrid para nada. Pero Ajuriagerra y Arzalluz no se achantaron y siguieron su propio camino. Gracias a ellos, estamos hoy aquí y Euskadi está hoy donde está. Frente al ruido, los insultos y el lío, promovemos los acuerdos, la estabilidad, crear las mejores condiciones para que Euskadi crezca como nación y la sociedad vasca crezca en bienestar", ha manifestado.

"SÍNDROME DEL ESTADO OFENDIDO"

Por su parte, Joseba Agirretxea ha afirmado que los partidos de la derecha están respondiendo "en nombre del Estado", y ha añadido que "el síndrome del Estado ofendido ya no nace del 'españolismo', sino del 'estatalismo'". "Ellos tienen Estado, y nos hablan desde esa posición, y tienen necesidad de hacer una defensa del Estado y de sus símbolos, no soportan la no presencia del Estado en Euskadi", ha remarcado el candidato, quien ha considerado que "usar el Estado en su beneficio es reflejo de debilidad política".

"Esto es Euskadi", ha subrayado Agirretxea, al tiempo que ha destacado que "cuanto más autogobierno y soberanía, menos presencia del Estado español; esa es la razón por la que está aflorando esa recentralización y ese síndrome del Estado ofendido". "Si en manos del PNV está, cada vez veremos menos Estado en Euskadi", ha subrayado, para incidir en que "la única manera de que hagamos frente al frente del Estado es votando al PNV".

Maribel Vaquero, por su lado, ha explicado que todos los partidos tienen "mucho en juego" en estas elecciones y se ha preguntado "¿qué tiene en juego el PSOE? Quién gobierna en España. Es legítimo, pero ¿dónde quedan Euskadi, la defensa de nuestras instituciones, el autogobierno y el concierto económico?".

La candidata jeltzale ha defendido que PNV es la "garantía" para la defensa de "lo nuestro", y, según ha dicho, "aunque todos digamos que seremos decisivos, hay que preguntar: ¿decisivo para qué?". En este sentido, Vaquero ha remarcado que el voto al PNV además de ser el voto "útil y decisivo", es el voto "con fundamento, porque a nosotros no nos mueven otros intereses que no sean los de este pueblo".