Pruebas de OPE de Osakidetza - DEPRTAMENTO DE SALUD

BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza abrirá este próximo lunes, 23 de noviembre, el plazo de inscripción de la primera convocatoria de empleo público dirigida específicamente a personas con discapacidad intelectual, con 30 plazas.

Según ha explicado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el objetivo de esta iniciativa es "facilitar a este colectivo el acceso al empleo público y ofrecerle puestos de trabajo estables en el sistema público sanitario vasco".

Las bases se han publicado este viernes, 20 de noviembre, en el Boletín Oficial del País Vasco y la convocatoria cuenta con una oferta 30 plazas distribuidas en tres categorías, de manera que recoge 13 de operario de servicios auxiliar, 12 de celador auxiliar y cinco de técnico auxiliar de cuidados auxiliares de enfermería. Los puestos estarán ubicados preferentemente en hospitales universitarios de los tres territorios históricos.

Podrán participar en esta OPE personas que tengan más de 16 años y no hayan alcanzado la edad de jubilación obligatoria. Además, deben tener reconocido un diagnóstico de discapacidad intelectual y un grado de discapacidad igual o superior al 33%. También pueden inscribirse quienes estén en proceso de valoración de la discapacidad intelectual, siempre que lo justifiquen al presentar la solicitud.

Para las categorías de celador auxiliar y operario de servicios auxiliar no se exige ninguna titulación académica, mientras que para técnico auxiliar de cuidados auxiliares de enfermería se requiere el título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería o equivalente.

La inscripción es gratuita y podrá realizarse a partir del lunes en la página web de Osakidetza o de forma presencial. Para facilitar el proceso, Osakidetza habilitará puntos de inscripción y las personas aspirantes podrán presentar en el registro de estos centros el formulario de inscripción cumplimentado en papel.

El proceso selectivo va a incorporar medidas específicas de accesibilidad, como un examen en lectura fácil, la publicación previa de la batería de preguntas y la posibilidad de solicitar adaptaciones individuales, entre ellas más tiempo o apoyo para comprender las instrucciones, así como disponer de materiales adaptados.

Las personas que se presenten al examen y no consigan plaza pasarán a formar parte de una bolsa de trabajo para futuras contrataciones temporales.

Toda la información del proceso (fechas, avisos y resultados) se publicará en la página web de Osakidetza. Asimismo, se pondrá a disposición de las personas participantes un teléfono móvil para la atención de dudas e incidencias. Este servicio contará también con un canal de WhatsApp, que estará operativo durante el horario laboral de la Dirección General de Osakidetza.

OPE DIFÍCIL COBERTURA

Por otro lado, Osakidetza va a publicar el próximo 15 de diciembre las bases de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Difícil Cobertura 2026, una convocatoria extraordinaria que prevé ofertar 74 plazas con el objetivo de facilitar la incorporación estable de profesionales en aquellos puestos que presentan mayores dificultades de cobertura y "fortalecer así la capacidad asistencial" de Osakidetza.

La OPE de Difícil Cobertura 2026 mantiene como prioridad las categorías con mayores dificultades de provisión en Atención Primaria, especialmente Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría, que concentran una de cada tres plazas ofertadas. En concreto, serán 25 las plazas ofertadas en la categoría de Médico de Familia y nueve en la de Médico Pediatra de Atención Primaria.

La convocatoria incorpora, como novedad, la oferta de plazas vinculadas a hospitales comarcales, que concentran el grupo más numeroso de los puestos ofertados con un total de 39.

Entre las plazas hospitalarias a concurso, 19 plazas corresponden a la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 8 a la de médico especialista del Aparato Digestivo y 7 de médico de Urgencias Hospitalarias. La convocatoria incluye también tres plazas para médico especialista en Urología, una para médico especialista en Reumatología y otra de médico especialista en Oftalmología.

La oferta de plazas de la OPE de Difícil Cobertura 2026 se completa con una plaza de médico de la especialidad de Medicina del Trabajo.

Osakidetza trabaja también en una nueva convocatoria de OPE de Difícil Cobertura prevista para 2027, que ampliará "el alcance de esta herramienta de estabilización y captación de profesionales" e incorporará, por primera vez en su oferta, plazas dirigidas a profesionales de enfermería para reforzar así los equipos de enfermería de los centros con mayores necesidades de cobertura.

CONTINÚAN LOS EXÁMENES

Además, Osakidetza continúa este fin de semana, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, con los exámenes de la segunda fase de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 23-24-25. El Aulario Las Nieves de la EHU, en Vitoria-Gasteiz, acogerá las pruebas de 17 categorías profesionales, a las que están convocadas 6.342 personas.

Los exámenes se organizarán en tres franjas horarias (9.30, 13.30 y 17.30 horas) entre las categorías convocadas están matrón, enfermero de salud mental, terapeuta ocupacional, técnico especialista en radioterapia y las especialidades médicas de pediatría hospitalaria y emergencias. La segunda fase terminará el viernes 27 de noviembre en el BEC de Barakaldo.

Para el conjunto de las pruebas de esta segunda fase, Osakidetza cuenta con un equipo de 381 profesionales que se encarga del apoyo logístico e informático, del control de accesos y de la supervisión de los exámenes. Además, se se han previsto 117 adaptaciones para personas con necesidades especiales y se facilita la participación de quienes estén hospitalizados. Emergencias Osakidetza contará también con un dispositivo sanitario para atender cualquier incidencia durante las pruebas.

Osakidetza recomienda a las personas aspirantes acudir con tiempo suficiente, ya que una vez iniciada la prueba no será posible acceder, y utilizar el transporte público ante la previsión de que sea "difícil aparcar en los alrededores".

El plazo de inscripción de la tercera fase de esta OPE de Osakidetza, con 42 categorías, sigue abierto hasta el 27 de noviembre a las 14.00 horas.