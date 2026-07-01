Osakidetza acoge y prestará asistencia en el hospital de Txagorritxu a un menor de 2 años evacuado desde Gaza

El menor será valorado por un equipo multidisciplinar de Osakidetza - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 2 años procedente de la Franja de Gaza y con patología oftálmica ha llegado este miércoles, junto a su familia, a Vitoria-Gasteiz, donde será atendido en el Hospital Universitario de Araba (HUA) Txagorritxu. Esta es la primera vez que la capital alavesa acoge a un paciente dentro de las misiones de evacuación médica internacional.

El menor será valorado por un equipo multidisciplinar de Osakidetza en la OSI Araba, integrado por los servicios de Oftalmología, Pediatría y Anestesiología y Reanimación, que evaluarán su estado de salud y definirán de forma conjunta el plan asistencial más adecuado, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

En función de los resultados de estas primeras valoraciones y de la evolución clínica del paciente, se contempla la posibilidad de realizar próximamente una intervención quirúrgica orientada a mejorar su salud visual.

El niño viaja acompañado de un trabajador social y contará con servicio de intérprete para facilitar la comunicación con los equipos sanitarios. Osakidetza, a través de la OSI Araba, se encargará de su acogida y de coordinar todas las gestiones necesarias para garantizar una atención integral y personalizada.

Desde 2024, Euskadi participa activamente en misiones de evacuación médica. Hasta la fecha, el sistema sanitario vasco ha atendido a 27 personas gazatíes en cuatro operaciones previas.

En julio de 2024 fueron atendidos nueve menores y una madre en los hospitales universitarios de Cruces y Donostia. En abril de 2025 llegaron cinco menores con enfermedades oncológicas; y en julio de 2025 se atendió a siete menores.

A su vez, en octubre de 2025 fueron recibidos otros cinco menores en el Hospital Universitario de Basurto. Con esta nueva acogida, la OSI Araba se suma por primera vez a esta red de solidaridad sanitaria.

La evacuación se enmarca en el procedimiento MEDEVAC impulsado por la Organización Mundial de la Salud y coordinado a nivel europeo a través del Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC), con la participación de diversas instituciones estatales y la colaboración del Gobierno Vasco.

En esta operación han sido trasladados a España un total de 20 menores y 81 familiares, procedentes de la Franja de Gaza, que llegaron este pasado martes a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz tras su traslado a través de Jordania.

Las y los menores presentan diversas patologías, entre ellas afecciones traumatológicas, nefrológicas, oftalmológicas, cardiopatías congénitas y otras enfermedades, y han sido distribuidos entre distintos hospitales del Estado. El paciente atendido en Osakidetza estos días forma parte del grupo con patología oftalmológica.