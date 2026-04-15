Osakidetza advierte de que la huelga de médicos "va a afectar seriamente" a las listas de espera

Archivo - La directora general de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, Lorea Bilbao - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha advertido de que la huelga de médicos contra el estatuto marco impulsado por el Ministerio de Sanidad "va a afectar seriamente" a las listas de espera en el Servicio Vasco de Salud.

Bilbao, en declaraciones a los medios de comunicación durante la reunión convocada para este miércoles para evaluar el grado de cumplimiento del 'Pacto Vasco de Salud', ha afirmado que esta huelga "es una de las principales preocupaciones" de Osakidetza.

La directora general del Servicio Vasco de Salud ha reconocido que esta huelga de médicos "ya está afectando" a las listas de espera en Osakidetza, y que si no se resuelve el conflicto, los efectos de la protesta sobre la atención a los pacientes se agravarán.

De esa forma, ha advertido de que la huelga contra el estatuto marco impulsado por el Ministerio de Sanidad "va a afectar seriamente" a las listas de espera.