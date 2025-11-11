Osakidetza arrancará las obras del nuevo centro de salud de Elgoibar (Gipuzkoa) en el primer trimestre de 2026 - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza arrancará las obras del nuevo centro de salud de Elgoibar (Gipuzkoa) en el primer trimestre de 2026. El nuevo equipamiento, que supone una inversión de 6,8 millones de euros, dispondrá de nuevas áreas específicas de atención a la mujer, exploración ecográfica y de fisioterapia y rehabilitación, así como de un notable incremento del número de consultas médicas y de enfermería.

Según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, la nueva infraestructura estará adaptada a las necesidades asistenciales actuales y permitirá ofrecer atención sanitaria a las cerca de 18.000 personas residentes en Elgoibar, Mendaro y Soraluze.

Las obras comenzarán en el primer trimestre de 2026, previsiblemente en marzo, con el derribo del edificio actual, y el Departamento de Salud y Osakidetza invertirán 6.831.349,23 euros, con un plazo de ejecución estimado de 24 meses.

El nuevo centro se ubicará en la plaza Kalebarren, en una parcela de unos 400 metros cuadrados, donde actualmente se encuentra el edificio del mercado municipal, construido en los años 70. El proyecto también contempla la integración arquitectónica del edificio en su entorno urbano, respetando la escala, los materiales y la relación con los edificios colindantes.

El edificio tendrá una superficie construida de más de 2.251 metros cuadrados, el doble que el actual centro de salud, que dispone de 960 metros cuadrados útiles. Contará con seis plantas (dos bajo rasante y cuatro sobre rasante).

En concreto, el futuro centro de salud de Elgoibar contará con 26 consultas médicas y de enfermería, área administrativa, zona de medicina familiar y pediatría, área de atención a la mujer, con consulta de matrona, consulta de ginecología y varias salas de apoyo.

También contará con un área Área de fisioterapia, que incluirá una consulta y una sala específica para tratamientos y ejercicios de rehabilitación, sala de curas, sala de ecografía, sala de extracciones, salas de urgencias, sala de lactancia y sala de preparación al parto.