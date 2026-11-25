El Departamento de Salud ha mostrado su adhesión a la campaña interinstitucional contra la violencia machista - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los y las profesionales de urgencias, centros de salud y hospitales de Osakidetza atendieron el año pasado a 1.612 mujeres víctimas de violencia de género, lo que supone más de cuatro casos diarios.

Además, se dieron 413 atenciones por agresión sexual, tres de cada diez menores, y entre enero y octubre de 2026 el Servicio Vasco de Salud asistió a 271 mujeres víctimas de agresión sexual, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en un comunicado, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El Departamento dirigido por Alberto Martínez ha mostrado su adhesión a la campaña interinstitucional impulsada por Emakunde, las tres diputaciones forales y Eudel que, este año, bajo el lema 'Ante la violencia machista, tu lugar importa', recuerda que frente a esta violencia no hay lugar neutral.

El consejero de Salud ha querido agradecer la labor de las y los profesionales de Osakidetza en la identificación de casos de esta naturaleza, subrayando la importancia de la detección temprana, en la medida en que el sistema sanitario es la puerta de entrada de un elevado número de ellos.

FORMACIÓN Y PROTOCOLOS

En la última década 33.623 profesionales de la salud han recibido formación en violencia de género, a través de más de 600 acciones formativas.

Además, Osakidetza cuenta con protocolos que ofrecen a sus profesionales pautas y herramientas que abordan ámbitos como la prevención, detección precoz e intervención. Entre ellos, diferentes guías de actuación ante violencia de género y agresiones sexuales, ante hijas e hijos víctimas de la violencia de género, y ante violencia sexual en mujeres mayores de 14 años.

En Euskadi, el pasado año 1.612 mujeres víctimas de violencia de género fueron atendidas por profesionales sanitarios de urgencias, centros de salud y hospitales de Osakidetza, lo que supone más de 4 casos diarios. Por territorios, en Bizkaia se asistió a 940 mujeres; en Gipuzkoa, a 441; y en Araba, a 231. Por niveles asistenciales, 753 casos se detectaron en Urgencias, 758 en Atención Primaria y 101 en Atención Hospitalaria.

Además, hubo 413 atenciones que fueron agresiones sexuales, frente a las 371 registradas en 2023. Otro dato de especial gravedad es el hecho de que 3 de cada 10 víctimas de esas agresiones sexuales fueran menores.

En lo que respecta a 2026, entre enero y octubre de este año, los y las profesionales del servicio vasco de salud han detectado 271 casos de mujeres víctimas de agresión sexual.