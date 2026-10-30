Osakidetza cifra en un 14,8% el seguimiento de la huelga

Manifestación con motivo de la huelga en Osakidetza, a 30 de octubre de 2026, en Bilbao - David de Haro - Europa Press

BILBAO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la convocatoria de huelga de este viernes en Osakidetza durante toda jornada ha sido del 14,8%, según los datos aportados por el Servicio vasco de Salud.

El respaldo por territorios a esta protesta, convocada por SATSE, ELA, LAB, UGT y CCOO en demanda de mejoras laborales para los profesionales sanitarios, ha sido de un 17% en Álava, un 14,5% en Bizkaia y un 13,9% en Gipuzkoa.

El seguimiento provisional de la convocatoria de huelga durante el turno de tarde ha sido del 17,01%, con un respaldo del 23,9% en Álava, del 16,47% en Bizkaia y del 14,4% en Gipuzkoa.