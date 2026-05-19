Osakidetza cifra el seguimiento de la huelga de médicos en el 15,7% en el turno de mañana y el 5,7% por la tarde

BILBAO 19 May. (EUROPA PRESS) -

La huelga de médicos convocada en todo el Estado en protesta por el contenido del borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad ha tenido un seguimiento en Euskadi del 15,7% en el turno de mañana y del 5,7% en el turno de tarde, según ha informado el Departamento vasco de Salud.

En el turno de mañana y por territorios históricos han parado en Álava el 11,79% de los facultativos, en Bizkaia el 17,56% y en Gipuzkoa el 14,99%. Durante el turno de tarde, han secundado la protesta el 12,9% de los galenos en Álava, el 5,1% en Bizkaia y el 5,2% en Gipuzkoa.