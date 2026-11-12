Osakidetza culmina con el 'gantry' la instalación de los equipos principales de la unidad de protonterapia - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha completado este jueves un nuevo hito en la construcción de la Unidad de Protonterapia de Euskadi, con el izado e instalación del 'gantry', el gran brazo robótico de 90 toneladas de peso, 10 metros de longitud y 10 metros de diámetro, que constituye uno de los elementos clave del sistema de protonterapia y que permite administrar los tratamientos desde múltiples ángulos con una precisión milimétrica.

La compleja operación logística se ha desarrollado en las instalaciones construidas específicamente para albergar la Unidad de Protonterapia de Euskadi, ubicado junto a Onkologikoa y el Hospital Universitario Donostia. Se trata de un edificio de cuatro niveles y más de 8.000 metros cuadrados de superficie, en el que Osakidetza ha invertido 61,3 millones de euros.

Durante la jornada se ha completado el posicionamiento del 'gantry' sobre su estructura de rotación, su elevación hasta el foso de tratamiento, la colocación sobre los soportes diseñados al efecto, la instalación del contrapeso y los trabajos de alineación necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.

Una vez finalizada esta fase, el búnker de tratamiento que alberga al acelerador de protones y el 'gantry', queda cerrado definitivamente mediante hormigón armado para avanzar en las siguientes etapas de ensamblaje y configuración del equipamiento, sin necesidad de nuevas aperturas estructurales.

NUEVA FASE DEL PROYECTO

El director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Koldo Berganzo, el director de Estrategia Económica y Transformación de Osakidetza, Xabier Ibarzabal, el subdirector de Infraestructuras de Osakidetza, Unai Zulueta, y la jefa de Radioterapia Oncológica del Hospital Universitario Donostia, Arrate Querejeta, han explicado en rueda de prensa los detalles de la operación y las nuevas fases del proyecto.

"Hoy damos un paso decisivo. La instalación de estos dos elementos esenciales representa un hito de enorme relevancia para Osakidetza y para la sociedad vasca en su conjunto porque no hablamos solamente de la incorporación de equipamiento de alta tecnología, hablamos de una nueva capacidad asistencial para toda Euskadi", ha destacado Berganzo.

Tal y como han detallado, la instalación del 'gantry' marca el inicio de una nueva etapa en el desarrollo de la Unidad de Protonterapia de Euskadi. Tras la instalación del ciclotrón y del sistema de tratamiento, los trabajos continuarán durante los próximos meses con el ensamblaje de los componentes, la integración tecnológica, las pruebas físicas y dosimétricas y la validación integral del sistema.

A lo largo de 2027 se desarrollarán las fases de calibración y pruebas de funcionamiento técnicas y clínicas, imprescindibles para verificar que todos los parámetros del equipamiento "cumplen los máximos estándares de calidad y seguridad exigidos para la atención de pacientes", han señalado. Posteriormente, se tramitarán las autorizaciones regulatorias necesarias para la puesta en marcha de la instalación y la actividad asistencial.

De acuerdo con la planificación prevista, la Unidad de Protonterapia de Euskadi comenzará a tratar a sus primeros pacientes a principios de 2028, "convirtiéndose en un recurso estratégico para la atención oncológica avanzada tanto en Euskadi como en su entorno", han subrayado los responsables de Osakidetza.

En el ámbito asistencial, ya ha comenzado la formación de los equipos encargados de las unidades de tratamiento, que finalizarán a lo largo del próximo año. Se trata de equipos formados por un médico oncólogo, un radiofísico y dos técnicos de radioterapia.

Asimismo, está prevista la creación de un equipo multidisciplinar que integre a todos los profesionales de Osakidetza de este ámbito implicados en el procedimiento, incorporando también a profesionales de enfermería, anestesia y reanimación, celadores y trabajo social.

PROTONTERAPIA

La protonterapia es una modalidad avanzada de radioterapia que utiliza protones para tratar determinados tipos de cáncer. El sistema instalado en la Unidad de Protonterapia de Euskadi se compone de un ciclotrón que genera y acelera estas partículas y de un complejo sistema de transporte que conduce el haz hasta el 'gantry'.

El brazo robótico instalado este jueves permite girar alrededor del paciente y administrar la radiación desde múltiples ángulos con una precisión milimétrica. Esta capacidad constituye la principal ventaja clínica de la protonterapia, ya que permite concentrar la dosis sobre el tumor y minimizar la irradiación de los tejidos sanos circundantes.

La capacidad de depositar la máxima energía exactamente en la zona tumoral reduce la exposición innecesaria de órganos y estructuras sanas, disminuyendo potencialmente los efectos secundarios del tratamiento y las secuelas a largo plazo, lo que resulta especialmente relevante en pacientes pediátricos, y en personas adultas con tumores localizados cerca de estructuras críticas como el tronco cerebral, la médula espinal, los nervios ópticos o determinadas áreas de la base del cráneo.

"En el caso de niñas y niños, reducir las secuelas a largo plazo es tan importante como combatir la enfermedad. La protonterapia supone una diferencia muy significativa cuando se trata de proteger órganos y tejidos que todavía están en desarrollo", ha afirmado Berganzo.

La incorporación de esta tecnología va a permitir a los equipos clínicos de Osakidetza disponer de una herramienta adicional para avanzar hacia tratamientos "cada vez más personalizados, precisos y adaptados a las necesidades de cada paciente".

"Solo hay unas 140 máquinas de protonterapia de este tipo en el mundo y Osakidetza cuenta ahora con una de ellas, con el consiguiente esfuerzo y apuesta del Gobierno Vasco para traer a Euskadi esta tecnología, de las más avanzadas del mundo contra el cáncer", ha destacado.

Finalmente, el director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza ha afirmado que esta instalación "refuerza la vocación de Osakidetza de acercar la excelencia, la innovación y el conocimiento a toda la ciudadanía vasca". "Es una infraestructura sanitaria pública al servicio de Euskadi", ha concluido.