Osakidetza desarrolla una herramienta pedagógica que ayuda los niños a afrontar las urgencias médicas sin miedo

El cuento ha sido especialmente diseñado para niños y niñas de entre 4 y 9 años - OSAKIDETZA

VITORIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha desarrollado una nueva herramienta pedagógica que ayuda a los niños a afrontar las urgencias médicas sin miedo a través de un cuento elaborado por profesionales sanitarios de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Barrualde-Galdakao.

El cuento se titula 'Maren y su amigo Geltsu', y es el tercer título de una colección infantil diseñada para reducir la ansiedad en la infancia, según ha informado Osakidetza en un comunicado.

Este cuento ha sido especialmente diseñado para niños y niñas de entre 4 y 9 años. A través de ilustraciones amigables y un lenguaje sencillo, la protagonista Maren, junto a su inseparable amigo Koalagun (el koala) y el personaje Geltsu (su propia escayola), explican paso a paso qué es y cómo funciona el proceso de atención en un servicio de urgencias.

Este libro es fruto del trabajo multidisciplinar de profesionales de la OSI Barrualde-Galdakao. Desde la redacción del guion hasta su traducción, ilustración y adaptación lingüística bilingüe, todo el proceso se ha elaborado con el fin de reducir la ansiedad, aportar calma y normalizar la asistencia sanitaria de los pacientes más pequeños.

A través de estos relatos, las y los profesionales sanitarios buscan propiciar espacios de conversación en el seno del hogar, permitiendo que las familias aborden estos procesos asistenciales con total naturalidad. De este modo, se logra mitigar la desinformación y rebajar la ansiedad, consiguiendo que el niño o niña acuda mucho más tranquilo a un hospital o a su centro de salud cuando lo necesite.

La iniciativa no solo mejora la experiencia de pacientes pediátricos en momentos de alta vulnerabilidad, sino que además fomenta la alfabetización sanitaria temprana, enseñando de forma lúdica el funcionamiento de los circuitos de urgencias.

En línea con la hoja de ruta de la organización hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, se ha descartado la distribución física masiva del cuento. En su lugar, se ha apostado por un formato digital e interactivo.

Con el fin de no contraindicar las recomendaciones médicas sobre el uso sostenido de pantallas en la infancia, el archivo digital de 'Maren y su amigo Geltsu' está optimizado para que las familias puedan imprimirlo en sus hogares. De esta manera, el relato puede formar parte de la biblioteca física de las y los niños, permitiéndoles hojearlo, tocarlo, realizar los pasatiempos que incluye y leerlo en cualquier momento.