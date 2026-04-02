Osakidetza facilita la atención a unas 5.000 personas con autismo con la nueva tarjeta sanitaria de atención preferente

Consulta médica - SALUD

BILBAO 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza facilita la atención a las más de 5.000 personas con trastorno del espectro autista en Euskadi con la nueva tarjeta individual sanitaria de atención preferente para "eliminar barreras".

En un comunicado, Salud ha señalado que este colectivo ya se puede beneficiar del uso de esta tarjeta puesta en marcha por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco para facilitar exploraciones, tratamientos y evitar "esperas innecesarias".

La tarjeta se puede gestionar en el centro de salud a través del médico de Atención Primaria, y llega posteriormente al domicilio del paciente. Podrán beneficiarse de ella las personas diagnosticadas de TEA, así como aquellas que presenten diversidad funcional o del desarrollo.

Osakidetza ha afirmado que, con esta iniciativa, enmarcada dentro del Pacto Vasco de Salud, "da un paso más hacia un sistema sanitario accesible, inclusivo y cercano"

500 NUEVOS CASOS

Cada año, coincidiendo con el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo que se celebra este 2 de abril, Osakidetza informa de que detecta más de 500 nuevos casos de autismo en su red.

Con esta nueva tarjeta, "agiliza la atención y elimina barreras que pueden dificultar la relación con el entorno sanitario". Esta tarjeta de atención preferente permite identificar ahora en Osakidetza rápidamente al paciente que la posee y ofrecer, cuando la situación clínica lo permita, "circuitos específicos de atención o la reducción de los tiempos de espera en salas concurridas, entornos que pueden resultar especialmente estresantes para algunas personas autistas".

Además, ha añadido que facilita un trato más personalizado y adaptado durante exploraciones o procedimientos médicos, tiene en cuenta las sensibilidades sensoriales y comunicativas de cada persona y promueve la anticipación en las visitas. "El resultado es una atención más humana, adaptada y cercana", ha añadido.

Esta nueva herramienta se suma al circuito de abordaje y detección del Trastorno del Espectro Autista (TEA) que Osakidetza ha consolidado en los últimos años. Dicho circuito garantiza la detección precoz, la coordinación entre Atención Primaria y Especializada y el acompañamiento integral de las personas afectadas.

Osakidetza ha reforzado de forma notable la formación de los profesionales de medicina y enfermería de Atención Primaria, con el fin de facilitar la identificación temprana de signos compatibles con el espectro autista.

Según ha explicado, cuando se detecta una posible señal de alarma, el circuito establece varias medidas, primero, una valoración inicial en Atención Primaria, donde se registran las observaciones clínicas y se orienta a la familia o al propio paciente; después, una derivación rápida a Atención Especializada, donde equipos de pediatría, psiquiatría, psicología clínica o neurología realizan una evaluación diagnóstica más completa.

Finalmente, se lleva a cabo la coordinación entre niveles asistenciales para asegurar continuidad, seguimiento y acompañamiento durante todo el proceso.

Osakidetza ha señalado que, gracias a este modelo, logra reducir tiempos de espera, mejorar la precisión diagnóstica y ofrecer intervenciones ajustadas a las necesidades de cada persona.