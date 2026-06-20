Osakidetza y la Fundación Athletic Club utilizan el deporte como terapia para personas con enfermedad mental

Futbola buruan en Lezama - IREKIA

BILBAO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Red de Salud Mental de Bizkaia (RSMB) de Osakidetza y la Fundación Athletic Club han celebrado este sábado en Lezama una nueva edición de 'Futbola Buruan', una iniciativa que impulsa el ejercicio físico como herramienta terapéutica y de inclusión social para personas con problemas de salud mental.

El encuentro ha reunido a participantes de distintos dispositivos asistenciales y organizaciones, junto a personal sanitario y técnicos deportivos del Athletic Club, en una jornada centrada en la práctica de actividades multideportivas adaptadas, ha informado el Departamento de Seguridad.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Osakidetza para promover un modelo comunitario de atención en salud mental, basado en la medicina centrada en la persona, la humanización de los cuidados y la integración de recursos comunitarios como complemento a las consultas y programas asistenciales.

Asimismo, el proyecto se enmarca en las líneas estratégicas del Pacto Vasco de Salud impulsado por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, que sitúa la salud mental entre sus prioridades y apuesta por modelos de atención orientados a mejorar el bienestar, la autonomía y la inclusión social de las personas, ha recordado.

Desde hace más de una década, la Fundación Athletic Club colabora con Osakidetza en el desarrollo de actividades físico-deportivas grupales dirigidas a personas con enfermedad mental, mediante un trabajo conjunto entre profesionales sanitarios y personal técnico deportivo.

Según han destacado sus impulsores, 'Futbola Buruan' constituye una experiencia "pionera" en el Estado al vincular de forma estable a una entidad deportiva de Primera División con un servicio público de salud en el ámbito de la salud mental. El proyecto está liderado por una enfermera especialista en salud mental y un equipo multidisciplinar distribuido por diferentes recursos de Bizkaia.

"Su carácter innovador ha sido reconocido con premios como el de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, el galardón "Gestión en corto" de Euskalit, el reconocimiento de Fundación Humans y su reciente condición de finalista en los Premios BIC", han explicado.

LIGA GEUREA Y MULTIKIROLA

Dentro del proyecto se desarrolla la Liga Geurea, que combina entrenamientos de fútbol y 'walking football' con sesiones de multideporte. Esta liga nació en los años 90 en el hospital de Zamudio, cuando técnico en cuidados auxiliares de enfermería comenzó a jugar al fútbol con pacientes ingresados, una iniciativa que reportó unos beneficios que otros hospitales monográficos y centros comunitarios decidieron incorporar creando la liga de fútbol sala intercentros de Euskadi.

Con el paso de los años, se ha ido adaptando a las necesidades y perfiles, aumentando el número de participantes y centros del ámbito público y privado de Euskadi, así como cambiando de fútbol a la modalidad de 'walking football'. En la actualidad se llama "Liga Geurea" y el pasado día 29 de mayo se celebró la XXIX Final.

Además, en 2019 surgió Multikirola, una propuesta de ejercicio físico moderado y adaptado que nació tras detectar que muchas mujeres quedaban autoexcluidas por falta de afinidad con el fútbol. Esta iniciativa amplía la participación y facilita el acceso a los beneficios del deporte a personas con diferentes capacidades físicas.

Durante la jornada celebrada en Lezama los equipos han estado integrados por participantes procedentes de diferentes dispositivos y entidades, favoreciendo la convivencia, la inclusión y el trabajo en equipo a través de la práctica deportiva, han asegurado desde Salud.