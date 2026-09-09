Osakidetza inicia el despliegue de Asma Bat en todos sus centros para seguir crisis asmáticas en niños y adolescentes

Presentación de esta nueva Ruta Asistencial del Asma Infantil, en el centro de salud de San Vicente, en Barakaldo. - OSAKIDETZA

BILBAO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha iniciado en todos sus centros sanitarios el despliegue de Asma Bat, la iniciativa establece una nueva ruta asistencial integrada, que unifica la atención al asma agudo (crisis asmática) en la infancia y la adolescencia, garantizando que cualquier paciente reciba el mismo estándar de calidad independientemente del lugar donde sea atendido.

Con esta nueva ruta, el Servicio vasco de Salud unifica el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las crisis asmáticas en niños, niñas y adolescentes, y refuerza el papel de las familias en el control de la enfermedad.

El Centro de Salud San Vicente en Barakaldo ha acogido este miércoles la presentación de esta nueva Ruta Asistencial del Asma Infantil, dado que ha sido la OSI Barakaldo Sestao la que ha pilotado el proyecto, en colaboración con el Hospital Universitario Cruces y el Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia, y que ahora se despliega en toda la red de Osakidetza.

En la presentación han participado representantes del equipo multidisciplinar de profesionales liderado por la pediatra Marta Montejo, de la OSI Barakaldo Sestao, Javier Benito, jefe de Servicio de Urgencias pediátricas del HU Cruces, y Álvaro Sánchez, investigador de la Subdirección de Atención Primaria de Osakidetza en Biobizkia. Además, han estado acompañados por Iratxe Salcedo, responsable de Pediatría de Atención Primaria de Osakidetza, e Idoya Serrano, pediatra en Subdirección de Atención Primaria.

Según han indicado en la presentación, cada mes de septiembre, con la vuelta a las aulas, las consultas por asma infantil aumentan de forma significativa. Se trata de un fenómeno recurrente, ha apuntado, que supone un importante incremento de la actividad tanto en Atención Primaria como en los servicios de urgencias pediátricas hospitalarias.

En ese sentido, han recordado que el asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia y afecta aproximadamente al 10% de la población pediátrica.

En Osakidetza, se atendieron en 2025 un total de 8.380 episodios de asma en Atención Primaria y 6.402 en los servicios de urgencias pediátricas. Además, más de 500 niños y niñas de entre 0 y 14 años requieren hospitalización anualmente, y cerca de una cuarta parte de ellos precisa ingreso en cuidados intensivos.

Asma Bat ha sido diseñada por un equipo multidisciplinar de profesionales y se fundamenta en la evidencia científica más reciente. El proyecto incorpora también la experiencia de pacientes y familias, con el objetivo de avanzar hacia una atención más coordinada, segura y centrada en las personas.

La ruta asistencial persigue cuatro objetivos principales: valorar correctamente la gravedad de cada crisis para indicar el tratamiento más adecuado; detectar de forma precoz el asma persistente e iniciar o revisar el tratamiento de fondo desde cualquier nivel asistencial; mejorar la coordinación y el seguimiento de los pacientes entre Atención Primaria y el ámbito hospitalario; y facilitar información clara y homogénea que permita a niños, niñas, adolescentes y familias participar activamente en el manejo de la enfermedad.

PROFESIONALES, PACIENTES Y FAMILIAS

El programa incorpora materiales multimedia y recursos formativos dirigidos tanto a profesionales sanitarios como a pacientes y familias. Además, cuenta con indicadores específicos para evaluar el grado de implantación de la iniciativa y favorecer la mejora continua.

Asma Bat comenzó a implantarse en 2024 en las OSI de Barakaldo-Sestao y Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces mediante una ruta asistencial integrada diseñada conjuntamente por profesionales y familias.

Con su extensión al conjunto de Osakidetza, han destacado en la presentación, la iniciativa impulsa la mejora de los resultados en salud y "contribuye a que las familias dispongan de más conocimientos y herramientas para controlar la enfermedad, favoreciendo una mejor calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con asma".

"Con esta iniciativa, cualquier niño o niña con una crisis asmática recibirá la mejor atención posible, independientemente del centro sanitario al que acuda. Asma Bat representa un paso adelante hacia una atención más coordinada, homogénea y basada en la evidencia, en la que las familias también desempeñan un papel esencial", ha explicado Marta Montejo, pediatra de Osakidetza y responsable del programa.

EXPERIENCIA PILOTO

Tras la primera experiencia llevada a cabo por Osakidetza en la OSI Barakaldo- Sestao, la evaluación incluyó 7.241 episodios de asma aguda atendidos entre Atención Primaria y Urgencias de Pediatría. Los resultados muestran una mejora significativa en la adherencia a las recomendaciones basadas en la evidencia. Así, el uso de broncodilatadores mediante inhalador presurizado con cámara aumentó del 31,5% al 61,4% en Urgencias Pediátricas y del 9,0% al 26,7% en Atención Primaria.

Además, el registro sistemático de la gravedad de la crisis mediante la escala Pulmonary Score mejoró del 48,4% al 78,7% en Urgencias y del 16,3% al 45,1% en Atención Primaria y la valoración de síntomas compatibles con asma persistente pasó del 32,9% al 67,4% en Urgencias Pediátricas y del 8,0% al 23,4% en Atención Primaria.

Estos resultados demuestran que "una ruta asistencial integrada, apoyada por formación, herramientas de ayuda a la decisión clínica y materiales educativos para las familias, mejora la calidad de la atención y acerca la práctica clínica a los estándares recomendados", han subrayado.

La Ruta Asistencial del Asma Infantil de Osakidetza se encuentra alineada con las líneas estratégicas del Pacto Vasco de Salud "al reforzar la atención a la cronicidad, garantizar la equidad territorial e impulsar la educación sanitaria, así como consolidar modelos asistenciales coordinados y de calidad", ha destacado Osakidetza.

En concreto, ha apuntado, Asma Bat materializa los compromisos del Pacto mediante la estandarización de la atención pediátrica al asma en toda la red de Osakidetza, la mejora de la continuidad entre los niveles asistenciales, la promoción del autocuidado en menores y familias, y la implantación de prácticas basadas en evidencia y evaluación continua.

Asma Bat y la campaña de vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) responden a un mismo objetivo, el de proteger la salud respiratoria de la infancia en Euskadi. Mientras Asma Bat mejora la atención a los niños y niñas que ya viven con asma, la vacunación contra el VRS previene una de las causas más frecuentes de ingreso hospitalario en los primeros años de vida.

En este sentido, Osakidetza ha señalado que la campaña anual contra la bronquiolitis aguda, que promueve el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, ha inmunizado a casi 10.000 niñas y niños, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

En concreto, Osakidetza ha vacunado a 9.897 niñas y niños menores de dos años contra la bronquiolitis aguda, 1.510 bebés en Álava, 4.929 Bizkaia y 3.458 en Gipuzkoa.

En este mes, ya ha comenzado la nueva campaña de vacunación de VRS para bebés. Como en años anteriores el objetivo propuesto es alcanzar al 90% de la población diana, reducir de forma significativa las consultas en Atención Primaria y Urgencias hospitalarias, así como el porcentaje de hospitalizaciones por esta enfermedad.

Osakidetza ha señalado que la inmunización de los bebés con el anticuerpo Nirsevimab ha sido "decisiva" para prevenir la enfermedad y evitar las formas más graves de bronquiolitis aguda producida por VRS en Euskadi.