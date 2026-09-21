Osakidetza investiga una herramienta de realidad aumentada para ayudar a personas con Alzheimer a mantener su autonomía

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VITORIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza está desarrollando una herramienta de realidad aumentada para ayudar a las personas con Alzheimer a mantener su autonomía en tareas cotidianas. Este proyecto utiliza unas gafas de realidad aumentada para presentar objetos virtuales superpuestos sobre el entorno real en el que se encuentra la persona usuaria, a la que el sistema ofrece instrucciones visuales y auditivas mientras interactúa con estos elementos virtuales.

La investigación, denominada 'Alzain' y anunciada este lunes a través de un comunicado con motivo del Día Internacional del Alzheimer, es un proyecto pionero que utiliza tecnología de realidad aumentada para ayudar a las personas con enfermedad de Alzheimer a entrenar y mantener su capacidad para desenvolverse en la vida cotidiana.

La atención a las personas con Alzheimer está evolucionando hacia un enfoque que no solo busca retrasar el deterioro cognitivo, sino también preservar durante el mayor tiempo posible la independencia en actividades básicas como preparar una comida sencilla, vestirse, asearse o seguir correctamente una pauta de medicación.

Mantener esta autonomía contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, facilita su permanencia en el entorno habitual y reduce parcialmente la necesidad de supervisión constante.

'Alzain' es una herramienta tecnológica en desarrollo en Osakidetza que utiliza unas gafas de realidad aumentada para presentar objetos virtuales superpuestos sobre el entorno real en el que se encuentra la persona usuaria. Mientras interactúa con estos elementos virtuales, el sistema ofrece instrucciones visuales y auditivas paso a paso que guían a la persona a través de diferentes secuencias de la vida diaria.

En la fase inicial del proyecto, profesionales de neurología y psicología de Osakidetza participaron en la identificación de las necesidades clínicas y funcionales que debía abordar la herramienta. A partir de este trabajo se seleccionaron cuatro actividades prioritarias: seguir una pauta de medicación previamente establecida, preparar un desayuno sencillo, vestirse y asearse.

Actualmente se han desarrollado los entornos virtuales correspondientes a la preparación del desayuno y al seguimiento de la pauta de medicación, y se está iniciando su validación en personas sanas.

Hasta final de año, está previsto ampliar este proceso mediante una metodología participativa que incorpore la perspectiva de pacientes, familiares, personas cuidadoras, terapeutas ocupacionales y otros profesionales implicados en la atención de la enfermedad de Alzheimer.

Para las personas con Alzheimer y sus familias, mantener la capacidad de realizar actividades cotidianas de forma independiente tiene un impacto directo en la calidad de vida y el bienestar emocional. Poder preparar un desayuno o seguir la medicación sin necesidad de supervisión constante no solo refuerza la autoestima y la sensación de utilidad de la persona afectada, sino que también alivia parcialmente la carga de las personas cuidadoras.

POTENCIALIDAD

El objetivo a medio plazo de 'Alzain' es analizar si este tipo de asistencia tecnológica puede compensar parcialmente algunas de las dificultades cognitivas asociadas al Alzheimer, facilitar el aprendizaje o mantenimiento de rutinas y prolongar la autonomía durante determinadas actividades.

En el futuro, la herramienta está diseñada para que pueda reconocer los objetos reales presentes en el domicilio y guiar directamente a la persona durante su utilización, lo que abriría nuevas posibilidades para su uso en contextos asistenciales y domiciliarios.

La investigación está liderada por el grupo de Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia, con la participación de profesionales del Hospital Universitario Cruces, el Hospital Universitario Galdakao-Usansolo y el Hospital de Urduliz.

El investigador principal es Iñigo Gabilondo, neurólogo del Hospital Universitario Cruces e investigador en Biobizkaia; Manuel Fernández, coordinador de la Unidad de Memoria del Hospital Universitario Cruces y miembro del grupo de Enfermedades Neurodegenerativas de Biobizkaia, participa como colaborador clínico clave; y el grupo de investigación en Enfermedades Neurodegenerativas de Biobizkaia está coordinado por el neurólogo Juan Carlos Gómez-Esteban.

'Alzain' se encuentra en una fase inicial de desarrollo y validación. Actualmente estamos comenzando a evaluar en personas sanas los entornos virtuales de preparación del desayuno y seguimiento de la medicación. En se prevé 2027 iniciar el pilotaje en personas con Alzheimer y avanzar en el desarrollo de los entornos destinados a vestirse y asearse.

Para el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza, la investigación en enfermedades neurodegenerativas constituye una prioridad estratégica alineada con el compromiso del Pacto Vasco de Salud de consolidar un ecosistema de I+D+i cohesionado y competitivo, capaz de dar respuesta a los retos actuales y futuros del sistema sanitario.

Esta iniciativa incide especialmente en el refuerzo de la atención y la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas, avanzando hacia un modelo de salud más innovador, eficiente y centrado en las personas.

La incorporación progresiva de pacientes, familiares, personas cuidadoras y otros profesionales permitirá avanzar hacia una herramienta adaptada a las necesidades de las personas usuarias finales y con potencial para ser utilizada, en fases posteriores, en contextos asistenciales y domiciliarios.

PRÓXIMOS PASOS

En 2027 está previsto comenzar el pilotaje de la herramienta 'Alzain' en personas con enfermedad de Alzheimer atendidas en Osakidetza, con la colaboración de personal clínico de las organizaciones sanitarias de los hospitales universitarios Cruces, Galdakao-Usansolo y el hospital de Urduliz.

El siguiente reto será conseguir que las gafas reconozcan los objetos reales y puedan guiar a la persona mientras interactúa con ellos, un avance que podría transformar significativamente la forma en que las personas con Alzheimer reciben apoyo para mantener su autonomía en el hogar.