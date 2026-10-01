Osakidetza llama a vacunar contra la gripe a menores de ub año al ser ya la franja de edad con la incidencia más elevada

El consejero de Salud Alberto Martínez y personal sanitario de Osakidetza en la presentación de la campaña de gripe y covid 2026 - EUROPA PRESS

BILBAO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Alberto Mártinez, ha hecho un llamamiento especial a los padres a vacuñar a los niños menores de 1 año contra la gripe porque es el grupo de edad que presenta en la actualidad la tasa de incidencia más elevada y son, además, los principales transmisores.

Martínez ha hecho público este mensaje en la presentación este jueves en el ambulatorio de Doctor Areilza, en Bilbao, de la campaña de vacunación antigripal y Covid 2026, que bajo el lema "Cuidarte también es cuidar. Vacúnate", el Departamento ha reforzado con la contratación de 300 profesionales, de los que 225 de ellos corresponden a personal de enfermería y 85 a administrativos.

Precisamente, la incidencia entre los menores de cinco años ha llevado a priorizar a este colectivo y adelantar la vacunación también a esta franja de edad, de forma que la campaña se abrió este pasado lunes centrada en personas residenciadas y también entre menores de cinco años. Hasta la fecha se han dado ya 50.000 citas, de las cuales, 10.000 corresponden a niños y niñas.

La campaña continuará el lunes 5 de octubre, y el 2 de noviembre se extenderá al resto de la ciudadanía. Su duración se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2026.

Desde este jueves, 1 de octubre, pueden solicitar cita todas las personas pertenecientes a los grupos de población diana de la campaña: mayores de 60 años, pacientes con alguna condición de riesgo, mujeres embarazadas, niños y niñas de entre 6 meses y hasta 5 años de edad y niños niñas hasta los 15 años con condiciones de riesgo, profesionales del ámbito sociosanitario y de la salud así como cuidadores y convivientes de personas de riesgo.

Alberto Martínez ha explicado que este año Osakidetza ha adquirido casi 800.000 vacunas de gripe y más de 350.000 dosis para la Covid. La pasada campaña se administraron más de 603.000 dosis, un 10,8% más que en 2024. Las personas institucionalizadas alcanzaron en 2025 una cobertura vacunal del 86,4%, y de la población mayor de 65 años del 65,3%.

El consejero, quien ha estado acompañado de la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, el epidemiólogo, Pello Latasa y la subdirectora de Enfermería de Osakidetza, María López de Gamiz, ha subrayado que este año hay dos razones añadidas para actuar "cuanto antes" con la vacunación: una circulación de la covid más temprana que el año pasado y un incremento "significativo" de la gripe en los menores de un año.

Martínez ha hecho un llamamiento especial a los padres a que soliciten "cuanto antes" la vacunación de sus hijos e hijas entre seis meses y cinco años porque "vacunar a los más pequeños es una medida segura y eficaz que les protege directamente a ellos, pero también ayuda a reducir la transmisión de la gripe en el entorno familiar y escolar".

MÁS INGRESADOS COVID

Tras insistir en que "actuar con anticipación es la mejor manera de evitar complicaciones y de proteger especialmente a los bebés de las personas más vulnerables", el consejero ha trasladado que, hasta la fecha, se ha observado una incidencia de covid-19 más temprana que la registrada en estas mismas fechas el año pasado.

Así, el Departamento contabiliza nueve pacientes ingresados en la UCI de Euskadi por Covid, frente a los cuatro registrados el año pasado.

Por territorios, la mayoría corresponden a Bizkaia, con seis pacientes, por dos en Álava y uno en Gipuzkoa. Asimismo, hay 53 pacientes ingresados en planta, frente a los 34 del año pasado.

En este sentido, Osakidetza ha detectado "una incidencia de covid más temprana que la registrada en estas mismas fechas del año pasado, por lo que el Departamento de Salud recomienda la vacunación frente a la Covid-19 de personas a partir de 70, el año pasado era 75 años, y además ha decidido ampliar esa recomendación a la población a partir de 65 años bajo demanda. En ese caso, Osakidetza va a ofertar recibir ambas vacunas el mismo día.

INCIDENCIA ACTUAL GRIPE

La incidencia actual de la gripe en Euskadi se encuentra en una fase inicial con valores similares al año pasado, situándose en el ámbito de la Atención Primaria en 4,5 casos por 100.000 habitantes.

La tasa de ingresos hospitalarios registrados con código diagnóstico de gripe han sido de 0,1 casos por 100.000 habitantes.

Esto indica que el pico principal de contagios de la temporada no ha comenzado, pese a lo cual, los hospitales de Osakidetza han preparado los planes de contingencia frente a gripe, con la reserva de un porcentaje de camas en los hospitales de la red.

TXERTOGUNES

Una de las principales novedades de la campaña de este año es la puesta en marcha de txertogunes o vacunódromos, puntos de vacunación sin cita previa habilitados por Osakidetza en las capitales y comarcas de los tres territorios históricos.

En las capitales (Bilbao, Donostia/San Sebastián y Vitoria-Gasteiz), estos puntos permanecerán operativos de lunes a domingo de 8.00 a 20 horas, salvo en Vitoria-Gasteiz, que el fin de semana será de 9.00 a 21.00 horas. En el resto de Organizaciones de Servicios Integradas (OSI), el funcionamiento será de lunes a viernes de 15.00 a 20.00 horas.

En los txertogunes se vacunará a toda la población, incluyendo la población infantil y las vacunas que se administrarán en estos puntos serán las recomendadas en cada caso: vacuna adyuvada en personas con 75 o más años de edad; vacuna intranasal en niños y niñas de 24 a 59 meses y en menores de 15 años con condiciones de riesgo; y vacuna inactivada para el resto de población diana.

En el caso de la vacunación infantil, está previsto que los equipos de vacunación de los txertogunes cuenten con personal de enfermería con competencias pediátricas para mejorar el proceso y reforzar la seguridad.

CÓMO SOLICITAR CITA

De forma general, la prioridad de solicitud de cita es a la población diana de la campaña, para lo cual se puede pedir cita a través de la web de Osakidetza o llamando a tu centro de salud o al 900 20 30 50.

Si no se pertenece a la población diana y se desea ser vacunado frente a la gripe, a partir del 2 de noviembre se puede solicitar a través de la página web o llamando a tu centro de salud o al 900 20 30 50.

Este año va a existir la posibilidad de vacunación sin cita previa a toda la población, a partir del 19 de octubre hasta el 1 de noviembre en los txertogunes habilitados por Osakidetza. Además, en el caso de las personas con 80 o más años (la población más frágil), se les llamará individualmente para ofertar una cita de vacunación.

También se ha previsto el envío de mensajes SMS y Whatsapp de invitación a la vacunación. La semana pasada se enviaron 62.506 invitaciones a niños entre los seis meses y 14 años, y 68.328 mensajes a personas mayores de 80 años.

Está previsto que otros colectivos pertenecientes a grupos de población diana reciban invitaciones a la vacunación como los grupos personas 60-64 años, las mujeres embarazadas y familias con población infantil.