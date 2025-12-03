Osakidetza nombra a Eleder Ríos nuevo director de Emergencias en sustitución de Pablo Busca

Eleder Ríos, nuevo director de Emergencias de Osakidetza - OSAKIDETZA

BILBAO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha acordado el nombramiento del enfermero Eleder Ríos Lorenzo como nuevo director de Emergencias de Osakidetza, cargo en el que relevará desde este miércoles a Pablo Busca Ostolaza, quien ha dejado el puesto por razones de salud.

El vizcaíno Eleder Ríos Lorenzo (Derio, 1990), enfermero por la EHU, ha sido así designado como nuevo responsable de Emergencias. Según ha destacado Osakidetza, le avala su conocimiento directo del trabajo en las unidades de Soporte Vital Avanzado de Osakidetza, combinado con años de experiencia en ambulancias y coordinación extrahospitalaria.

Ríos, que cuenta con una sólida trayectoria en el sector, asumirá el cargo para liderar equipos multidisciplinares y optimizar protocolos de urgencias y aportará "una visión muy cercana a la realidad del paciente y de los equipos que intervienen en primera línea".

Osakidetza ha indicado que el nuevo director de Emergencias representa, además, un "liderazgo innovador" que combina la práctica asistencial con la formación y la gestión, gracias a su experiencia como director de centros y docente en emergencias, salvamento y socorrismo.

Con este nombramiento, el Departamento de Salud y Osakidetza refuerzan el reconocimiento del conocimiento enfermero como "un activo clave" para afrontar retos como el aumento de la demanda urgente, la atención a la cronicidad compleja y la mejora de la calidad y seguridad en las intervenciones de emergencia.

Asimismo, según ha subrayado, trabajan con el objetivo de mejorar los tiempos de atención y la calidad asistencial y fortalecer la coordinación de equipos y capacidad de respuesta.

Eleder Ríos cuenta, además, con una formación académica diversa que incluye un Grado en Enfermería por la Universidad del País Vasco (2014) y un Máster en Gestión de Emergencias y Protección Civil por la Universitat de València (2015), entre otros títulos como el Máster Oficial en Emergencias, Urgencias y Transporte Sanitario de la Universidad San Pablo CEU.

Su experiencia profesional destaca por más de una década en Osakidetza, donde desde 2016 trabaja como enfermero en Soporte Vital Avanzado y en el Centro Coordinador de Emergencias, atendiendo casos de alta complejidad en entornos extrahospitalarios.

Además, ha dirigido el Centro de Emergencias, Salvamento y Socorrismo desde 2011, formando a más de 5.000 personas en técnicas de rescate y liderazgo en crisis.

En su experiencia también como Director General del Grupo Salud Nervión desde 2023, Ríos ha coordinado equipos en fisioterapia, nutrición y psicología, implantando protocolos integrados que mejoran la atención integral.

Previamente, acumuló experiencia como socorrista en Cruz Roja y DYA Bizkaia (2009-2013), y en ambulancias privadas desde 2014, donde se especializó en soporte vital enfermerizado.

Sus competencias clave incluyen liderazgo en equipos de emergencias, instrucción sanitaria y gestión en situaciones de crisis, complementadas con formaciones como instructor en Soporte Vital Avanzado (PHTLS) y profesor de Salvamento Acuático Profesional por la RFESS.

Osakidetza ha subrayado que este nombramiento refuerza su capacidad para enfrentar desafíos en emergencias, alineándose con planes funcionales que priorizan la preparación y respuesta rápida.

Además, permite integrar mejor la perspectiva de los profesionales de enfermería y de los servicios de transporte sanitario en la toma de decisiones estratégicas, así como impulsar protocolos más coordinados entre el ámbito prehospitalario, las ambulancias y los dispositivos de urgencias hospitalarias.