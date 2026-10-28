Osakidetza organiza este jueves en Vitoria una jornada para la ciudadanía con motivo del 'Día Mundial del Ictus'

Cartek de ka jornada de Osakidetza con mitvo del 'Día Mundial del Ictus' - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La OSI Araba de Osakidetza ha organizado ese jueves en Vitoria-Gasteiz, con motivo del 'Día Mundial del Ictus' que se conmemora cada 29 de octubre, una programación especial dirigida tanto a profesionales sanitarios como a ciudadanía con el objetivo de sensibilizar sobre esta enfermedad, fomentar su prevención y concienciar acerca de la importancia de reconocer sus síntomas y actuar con rapidez.

La jornada contará con una sesión científica dirigida a profesionales por la mañana y con una jornada para la ciudadanía por la tarde, que se celebrará a partir de las 16.30 en el salón de actos del HUA Santiago, con entrada libre hasta completar aforo.

Bajo el lema "Un espacio para aprender, compartir y acompañar", la jornada para la ciudadanía ofrecerá una visión amplia sobre el ictus, abordando desde la prevención y la promoción de hábitos saludables hasta la atención sanitaria y el acompañamiento a pacientes y a familiares.

El acto será inaugurado por Enrique Bárez, director gerente de la OSI Araba, y continuará con la intervención de Yolanda Herrero, neuróloga coordinadora de la Unidad de Ictus del Servicio de Neurología de la OSI Araba, quien ofrecerá las principales claves para cuidar la salud cerebrovascular.

La prevención será uno de los ejes centrales de la jornada. En este contexto, el chef Gorka Arrieta, de SUA Basque Fusion, abordará el papel de la alimentación saludable en la prevención de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares a través de la ponencia "El botiquín en tu despensa".

La programación incluirá también un espacio dedicado a resolver dudas frecuentes sobre qué hacer y qué no hacer tras sufrir un ictus. Las enfermeras de la Unidad de Ictus Elena Folguera y Amaia Gómez de Balugera compartirán recomendaciones prácticas para pacientes y personas cuidadoras.

Asimismo, la jornada permitirá conocer el trabajo que desarrolla la OSI Araba para seguir avanzando en la calidad asistencial. Nerea Gutiérrez, supervisora de la Unidad de Calidad, presentará algunas de las iniciativas impulsadas en este ámbito.

Otro de los bloques destacados estará centrado en el acompañamiento a pacientes y a familias. Sandra Ibarrondo, trabajadora social de Daño Cerebral Araba, explicará los programas de apoyo que desarrollan para las personas afectadas por un ictus y su entorno.

RECONOCER LOS SÍNTOMAS PUEDE SALVAR VIDAS

El ictus constituye una de las principales causas de discapacidad adquirida y una de las emergencias sanitarias en las que el tiempo resulta más determinante. Según Izaro Kortazar, jefa del Servicio de Neurología de la OSI Araba, "una actuación rápida ante un ictus puede marcar una diferencia fundamental en la evolución de las personas afectadas".

"Por eso es tan importante que la ciudadanía conozca los principales síntomas de alarma y sepa cómo actuar. La información y la concienciación son herramientas clave para mejorar los resultados en salud", ha reiterado la neuróloga, que será la encargada de clausurar el encuentro, resumiendo las principales conclusiones y mensajes clave de la jornada.

A través de esta iniciativa, Osakidetza refuerza su compromiso con "la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la participación ciudadana".

Con esta programación, Osakidetza quiere contribuir a que la población "disponga de más herramientas para prevenir el ictus, identificar precozmente sus síntomas y conocer los recursos asistenciales y comunitarios disponibles para las personas afectadas y sus familias".