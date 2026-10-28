Osakidetza presentará la próxima semana una propuesta de mejora retributiva y propone ampliar permisos retribuidos

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BILBAO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza presentará la próxima semana una propuesta de mejora retributiva dentro de la negociación del acuerdo regulador para el periodo 2027-2030. Por el momento, se han revisado la mitad de los títulos del borrador de acuerdo y, entre las novedades negociadas este miércoles, se incluye la regulación del teletrabajo y la ampliación de licencias y permisos retribuidos.

La dirección del Servicio vasco de Salud y los sindicatos han celebrado este miércoles una nueva reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, en la que han continuado avanzando en la negociación del nuevo Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del personal de Osakidetza para el periodo 2027-2030.

Según ha explicado Osakidetza, desde que se está trabajando en la Mesa Sectorial sobre el borrador del acuerdo, ya se han revisado el 50% de los títulos que lo componen, lo que "refleja el ritmo de trabajo mantenido por las partes y su compromiso con una negociación ordenada, basada en un calendario acordado y en el cumplimiento de los plazos previstos".

El nuevo acuerdo será "el principal marco de referencia" para las condiciones laborales de las más de 47.000 personas que integran la plantilla de Osakidetza durante los próximos años y su objetivo es mejorar las condiciones de trabajo, reforzar la sostenibilidad del sistema sanitario público vasco y "repercutir de forma efectiva en una mejor atención a la ciudadanía".

La Mesa Sectorial está abordando el borrador "título a título". En las reuniones anteriores se han tratado los cuatro primeros títulos, relacionados con la organización del trabajo, los derechos sociales, la conciliación, la igualdad, el euskera y la formación.

En la reunión de este miércoles, se han abordado los títulos V y VI, dedicados a las licencias y permisos y a las modalidades de prestación de servicios. De este modo, la negociación "avanza conforme al calendario establecido".

Osakidetza presentará la próxima semana una propuesta de mejora retributiva, que se incorporará a la negociación que se desarrolla en la Mesa Sectorial de Sanidad, como ya informó en las reuniones bilaterales mantenidas con las organizaciones sindicales.

La propuesta abordará la mejora de las retribuciones del personal de Osakidetza y será "una parte más" del conjunto de materias que se están negociando en la Mesa Sectorial para el nuevo Acuerdo de Condiciones de Trabajo 2027-2030.

TELETRABAJO Y PERMISOS

Entre las novedades negociadas en la última reunión, destaca la regulación del teletrabajo como nueva modalidad de prestación de servicios. Será voluntario y reversible, se aplicará solo a puestos compatibles con el trabajo no presencial y garantizará los mismos derechos y condiciones retributivas que el trabajo presencial.

En materia de conciliación y cuidados, el borrador amplía las licencias y permisos retribuidos. Entre ellas, se encuentra una licencia por nacimiento, adopción o acogimiento de 21 semanas para cada progenitor y de 34 semanas en familias monoparentales, así como nuevas medidas de cuidado de menores y familiares dependientes.

El texto mantiene además el 100% de las retribuciones durante la incapacidad temporal y "refuerza la protección" de trabajadoras embarazadas, personas en periodo de lactancia y víctimas de violencia de género o sexual.

Las propuestas presentadas también recogen mejoras para el personal que trabaja por turnos y actualizan derechos relacionados con vacaciones, descansos, libranzas y compensaciones por exceso de jornada.

Asimismo, se incluyen medidas específicas para el personal residente en formación y se refuerzan las políticas de igualdad, la prevención del acoso y la protección del colectivo LGTBI, ha explicado Osakidetza.