Osakidetza realiza el trasplante hepático número 2.000 desde la puesta en marcha de este programa en Euskadi

Imageen de una cirugía hepática. - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, ha realizado el trasplante hepático número 2.000 desde la puesta en marcha de este programa en Euskadi en 1996. Además, el pasado octubre fue el mes con mayor actividad trasplantadora registrado hasta la fecha, con 10 trasplantes hepáticos y 28 renales llevados a cabo en Osakidetza.

La intervención de trasplante hepático ha tenido lugar en el Hospital Universitario Cruces, centro "de referencia" en Euskadi para el trasplante hepático y el manejo de las enfermedades hepáticas avanzadas, ha afirmado el Departamento de Salud en un comunicado.

Según ha destacado, 30 años después de la primera intervención realizada en Euskadi, los avances médicos y la donación de órganos han transformado este procedimiento y ampliado sus posibilidades de tratamiento.

La Consejería de Salud ha resaltado que la cifra refleja la "profunda transformación" experimentada por este tratamiento en las últimas tres décadas, impulsada por los avances médicos y tecnológicos, los cambios en el perfil de las personas receptoras y donantes y la mejora progresiva de los resultados clínicos.

La actividad trasplantadora alcanzó durante el pasado mes de octubre su mayor volumen registrado hasta la fecha, con 10 trasplantes hepáticos y 28 renales, entre ellos un trasplante pediátrico, cuatro de donante vivo y dos combinados hepatorrenales.

Solo entre los días 27 y 29 de octubre se realizaron tres trasplantes hepáticos y siete renales, todos ellos gracias a órganos procedentes de personas donantes de la Comunidad Autónoma Vasca.

"INTENSA ACTIVIDAD"

Desde la Consejería han subrayado que la "intensa actividad" registrada en la actualidad contrasta con los comienzos del programa, cuando el trasplante hepático era una técnica compleja reservada a un número reducido de pacientes.

En ese sentido han apuntado que la incorporación de mejoras en el diagnóstico por imagen, los dispositivos quirúrgicos, la anestesia, los tratamientos inmunosupresores y los cuidados postoperatorios ha permitido ampliar las indicaciones de trasplante y ofrecer esta opción a pacientes de mayor edad y con situaciones clínicas cada vez más complejas.

Actualmente, la edad media de las personas receptoras se sitúa en los 58 años, cerca del 80% son hombres y la edad máxima de los pacientes trasplantados alcanza los 73 años.

Las principales indicaciones de trasplante hepático en Euskadi corresponden a pacientes con cirrosis alcohólica, que representa el 40% de los casos, seguida de las secuelas derivadas de la hepatitis C (15%).

Desde el punto de vista clínico, la descompensación hepática constituye el motivo más frecuente de trasplante, presente en el 58% de las intervenciones, mientras que el hepatocarcinoma supone el 28% de los casos.

SUPERVIVENCIA DEL 96%

La evolución del trasplante hepático también se refleja en los resultados clínicos y en la actualidad, la supervivencia tras el trasplante hepático en el Hospital Universitario Cruces alcanza el 96% al año, el 91% a los tres años y el 87% a los cinco años.

Cada trasplante hepático requiere la participación coordinada de más de un centenar de profesionales y constituye uno de los procedimientos más complejos que se desarrollan en el ámbito hospitalario.

En el proceso intervienen especialistas de Cirugía Hepática, Digestivo- Hepatología, Anestesia, Coordinación de Trasplantes, Radiología, Radiología Intervencionista, Enfermedades Infecciosas, Hospitalización a Domicilio, Análisis Clínicos, Psiquiatría, Hematología, Cardiología, Nefrología, Anatomía Patológica y Enfermería.

Junto a ello, existen otros servicios asistenciales y profesionales de apoyo que participan en función de las necesidades de cada paciente, según han indicado.

La actividad trasplantadora es posible gracias a la colaboración de todos estos equipos y a la generosidad de las personas donantes y sus familias, que permiten ofrecer una oportunidad terapéutica a pacientes con enfermedades hepáticas graves.

La complejidad de este procedimiento convierte la coordinación entre profesionales y servicios en un elemento esencial de la atención, han destacado, al tiempo que han subrayado que este modelo de trabajo multidisciplinar y de continuidad asistencial también se recoge entre las líneas de actuación del Pacto Vasco de Salud.

EVOLUCIÓN DE LA DONACIÓN

La evolución del trasplante hepático ha ido acompañada de importantes cambios en la donación de órganos, dado que, según han indicado, mientras que hace tres décadas gran parte de los órganos procedían de personas jóvenes fallecidas en accidentes de tráfico o laborales, hoy esta realidad es mucho menos frecuente.

De esta forma, la incorporación de nuevas modalidades de donación y el aprovechamiento de órganos procedentes de personas de mayor edad han contribuido a sostener la actividad trasplantadora en un contexto muy diferente al de hace tres décadas.

En la actualidad, cerca del 60% de las personas donantes supera los 60 años y un 36% tiene más de 70 años. Asimismo, la donación en asistolia (parada cardiocirculatoria) representa prácticamente la mitad de los trasplantes hepáticos realizados en el Hospital Universitario Cruces.

Han destacado, además, que la generosidad de las personas donantes y sus familias continúa siendo un elemento esencial para hacer posible este tratamiento y han recordado que Euskadi se mantiene entre las comunidades autónomas con mayores tasas de donación de órganos, lo que permite dar respuesta a pacientes que precisan un trasplante como única alternativa terapéutica.