Osakidetza recibe más de 21.000 inscripciones en la 2ª fase de la OPE 23-24-25, con exámenes en octubre y noviembre

OPE de Osakidetza - GOBIERNO VASCO

BILBAO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha recibido más de 21.000 inscripciones para las 41 categorías profesionales de la segunda fase de la OPE 23-24-25, cuyos exámenes se realizarán en los meses de octubre y noviembre.

La OPE 23-24-25 oferta 5.425 plazas para un total de 107 categorías profesionales distribuidas en tres fases. Una vez concluido el proceso de inscripción de la segunda fase, acaba de publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco el listado provisional de los aspirantes admitidos.

Según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, un total de 21.408 personas han formalizado su inscripción en alguna de las 41 categorías profesionales ofertadas en esta segunda fase, un dato que supera en 5.511 al del total de candidatos registrados en las mismas categorías en la OPE 2020-21-22-Estabilización, que contó con 15.897 aspirantes.

Entre las 41 categorías convocadas en esta ocasión, destaca por el número de inscritos la de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico con 2.788 candidatos registrados, lo que supone que han solicitado su participación 970 personas más que en el anterior proceso selectivo de Osakidetza (un incremento de más del 53%).

Le siguen en número de aspirantes Técnico medio de Administración y Gestión con 1.735 solicitantes y Trabajador Social con 1.720 personas inscritas, con sendos incrementos del 54% (+610 participantes) y del 39% (+484 personas).

Para Salud, "este elevado nivel de participación en la segunda fase de la OPE 23-24-25 consolida la capacidad de atracción del sistema sanitario público vasco y refuerza la estrategia de estabilización y fortalecimiento de las plantillas impulsada por el Departamento y Osakidetza".

En este sentido, ha señalado que la convocatoria se enmarca en los compromisos recogidos en el Pacto Vasco de Salud, que sitúa como ejes prioritarios "la consolidación del empleo de calidad, la mejora de las condiciones laborales y la garantía de una atención sanitaria pública, accesible y de calidad para toda la ciudadanía".

Asimismo, da continuidad a la senda iniciada en la primera fase de esta OPE de Osakidetza, que celebró sus exámenes en junio y superó las 100.000 inscripciones y cuyo desarrollo "fue valorado muy positivamente por su organización y normalidad en la realización de las pruebas, consolidando un modelo reforzado con nuevas mejoras orientadas a facilitar la participación y garantizar la máxima transparencia y eficiencia en el acceso al empleo público sanitario", ha destacado.

Los exámenes de esta segunda fase de la OPE 23-24-25 tendrán lugar en los meses de octubre y noviembre. Como es habitual, Osakidetza pondrá a disposición de los candidatos la batería de preguntas correspondiente a la categoría en la que hayan formalizado su inscripción.

Una de las principales novedades es la realización de una única prueba tipo test, que agrupa las partes teóricas y prácticas de las pruebas, así como la posibilidad de conservar la nota obtenida en las pruebas durante los tres próximos años.