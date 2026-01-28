Osakidetza revacunará "lo antes posible" solo a los vacunados en diciembre y enero con dosis caducadas

Alberto Martínez - IREKIA

BILBAO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha anunciado que Osakidetza revacunará "lo antes posible" a las personas que se sometieron a vacunación los pasados meses de diciembre y enero con dosis caducadas. Sin embargo, se dará validez a las vacunas inoculadas en noviembre.

Según ha anunciado Martínez este miércoles, en rueda de prensa en Bilbao, volverán a ser vacunadas 103 personas a las que se inoculó, entre el 1 de diciembre y el 15 de enero de 2026, la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) de un lote caducado.

Sin embargo, las dosis administradas en noviembre, se consideran válidas, por lo que los afectados no deberán someterse a una revacunación. Quienes sí deban hacerlo serán citados por Osakidetza a partir de mañana.

El Servicio Vasco de Salud informó, este pasado martes de 253 fueron inoculados con una vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado recientemente.

