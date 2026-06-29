Osakidetza trabaja en un acuerdo con Osatek para realizar resonancias magnéticas fines de semana, noches y festivos

La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha comparecido ante la Comisión de Salud - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza trabaja en un acuerdo con Osatek, la sociedad pública que gestiona la mayor parte de las resonancias magnéticas en Euskadi, para que el propio Servicio Vasco de Salud pueda utilizar los dispositivos para hacer estas pruebas en los periodos en los que, por limitaciones operativas y de plantilla de Osatek, como fines de semana, noches y festivos, este servicio no está disponible.

La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha comparecido este martes ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco junto al gerente de Osatek, Héctor Hernando, a petición de EH Bildu.

Bilbao ha explicado que esta colaboración se enmarca en el plan de choque puesto en marcha para la mejora de la atención y de la accesibilidad, con el fin de reducir los tiempos de espera para estas pruebas, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El Departamento de Salud ha destacado que las listas de Osatek para realizar una prueba de este tipo se han reducido en un 29% en los seis últimos meses, entre otras razones, gracias a la ampliación y modernización de equipos y a la adopción de medidas operativas. Osakidetza considera que todavía hay margen de mejora, por lo que se ha fijado entre sus objetivos seguir bajando los tiempos de espera.

EL 75% DE LOS DISPOSITIVOS

Actualmente, la prestación de asistencia a la ciudadanía en lo referente al diagnóstico que requiera de procedimientos de alta tecnología a través de resonancias magnéticas se realiza bien a través de Osakidetza, con medios propios, o se encomienda desde Osakidetza a Osatek por medio de convenios reguladores que se renuevan anualmente. Osatek gestiona cerca del 75% de las máquinas de este tipo repartidas en toda la red de salud pública en Euskadi.

Osatek, por limitaciones operativas y de plantilla, no cuenta con todas las resonancias en funcionamiento en periodos concretos como los fines de semana, los horarios nocturnos, festivos o periodos vacacionales, al contrario de lo que ocurre con las máquinas gestionadas directamente por Osakidetza.

El acuerdo en el que trabajan ambas organizaciones permitirá la cesión puntual y temporal de estas máquinas para que personal de Osakidetza pueda utilizarlas durante esos periodos mencionados. De esta manera, las resonancias magnéticas estarán operativas durante más tiempo y posibilitarán atender a un mayor número de pacientes, reduciendo así los tiempos de espera.

Tal y como ha explicado la directora general de Osakidetza en el Parlamento Vasco, este acuerdo tiene como objetivo "maximizar el rendimiento y aprovechar las infraestructuras existentes a través de una sinergia que, sin duda, beneficiará a los ciudadanos y ciudadanas vascas, que son nuestra prioridad".

Este acuerdo se alinea con las líneas estratégicas del Pacto Vasco de Salud, especialmente en lo relativo al refuerzo de la accesibilidad, la optimización de los recursos disponibles y la apuesta por la innovación tecnológica.

La colaboración entre Osakidetza y Osatek permitirá maximizar el uso de equipamientos de alta tecnología ya instalados, avanzando hacia un modelo "más eficiente y sostenible", que combina inversión en infraestructuras con nuevas fórmulas organizativas para dar una respuesta más ágil a las necesidades de la ciudadanía.

NUEVOS EQUIPOS

La Resonancia Magnética es una técnica que utiliza un campo magnético, ondas de radio y un sistema informático para producir imágenes de estructuras corporales, que permiten a los y las especialistas realizar sus diagnósticos. Esta prueba se caracteriza por su particular sensibilidad para el estudio de tejidos delicados como el cerebro o el corazón.

Osakidetza ha modernizado sus dispositivos adquiriendo equipos que permiten una mayor comodidad para las y los pacientes y una mayor precisión en las exploraciones. Entre las principales novedades que incorporan estas máquinas destacan la reducción de ruidos y la adaptación del sistema a la fisiología de cada paciente, mediante sintonizadores que detectan las particularidades anatómicas, que permiten utilizarlas, incluso, en pacientes críticos.

Entre este año y comienzos de 2027 se incorporarán cuatro nuevos equipamientos de resonancia magnética, de los que dos se han puesto ya en marcha este mes de junio en el Hospital Universitario de Donostia. En total, se invertirán 5,5 millones de euros, tal y como se recoge en el Programa de Infraestructuras y Equipos Sanitarios 2025-2032 del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Estas inversiones permitirán seguir reduciendo los tiempos de espera que, según los últimos datos de Osatek (junio de 2026), se sitúan en 28.687 pacientes, un 29% menos que hace seis meses. La reducción se ha producido en todos los territorios históricos, siendo especialmente significativa en Gipuzkoa. En junio de 2026, la lista se sitúa en 9.937 pacientes en Gipuzkoa (1.926 por máquina), 13.748 en Bizkaia (1.719 por máquina) y 5.002 en Araba (1.000 por máquina).

Seis meses antes, en enero de 2026, los datos eran de 14.361 pacientes en Gipuzkoa (2.394 por máquina), 19.108 en Bizkaia (2.389 por máquina) y 6.692 en Araba (1.338 por máquina).