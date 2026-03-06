Osasun Bidasoa se concentrará el miércoles en el ambulatorio de Dumboa, en Irun, por una sanidad pública "digna"

SAN SEBASTIÁN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Osasun Bidasoa se concentrará el próximo miércoles en el ambulatorio de Dumboa, en Irun (Gipuzkoa), por una sanidad pública "digna" y contra el cierre de las urgencias pediátricas.

Según ha informado en un comunicado, la concentración tendrá lugar a las dos de la tarde y volverá a repetirse en el ambulatorio de Hondarribia, a la misma hora, el miércoles 18 de marzo, y en centro de salud mental de Irun el 25 de marzo.

Además, el sábado 28 de marzo a las 18.00 horas habrá una concentración por las Urgencias Pediátricas frente a las puertas de urgencias del Hospital Bidasoa.

La plataforma exige "no más recortes de servicios públicos en el Bidasoa, la recuperación de las urgencias pediátricas en el Hospital del Bidasoa; la recuperación de las consultas de Urología y de la Unidad del Dolor; el refuerzo de la atención a la salud mental infanto-juvenil y de adultos; una dotación "adecuada" de médicos de familia y pediatras en los centros de salud; la reducción de las listas de espera y una "amplia renovación" del equipo directivo de la OSI bidasoa.