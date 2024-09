Óscar López dice que Feijóo es "un líder menguante" que "actúa como pollo sin cabeza" siempre "en contra de España"

Afirma que están "empezando a surgir voces" en el PP que le cuestionan y que "dicen que así no se va a ninguna parte"



SAN SEBASTIÁN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como "un líder menguante" que "actúa como pollo sin cabeza" y ha denunciado que siempre va "contra el Gobierno de España y nunca en defensa de los españoles". "Quizá por eso es por lo que están empezando a surgir voces en el Partido Popular que dicen que así no se va a ninguna parte", ha destacado.

En declaraciones a los medios de comunicación en San Sebastián, donde ha realizado una visita a una oficina de Acelera Pyme, López ha valorado la actitud de "diálogo" del presidente Pedro Sánchez y de su Gobierno en las reuniones de esta semana con los presidentes autonómicos de Euskadi, Andalucía y Galicia.

Así, ha resaltado que se trata de un Ejecutivo "con la mano tendida, la normalidad democrática, la normalidad institucional" en una España que "crece más que la media europea y bate récords de empleo, por encima de los 20 millones de afiliados". Frente a esa "situación real del país, de una España que avanza", el ministro ha criticado que la oposición está "absolutamente desnortada".

En ese sentido, ha considerado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es un "líder menguante, que actúa como pollo sin cabeza, siempre contra el Gobierno de España y nunca en defensa de los españoles".

"En Venezuela, haciendo el ridículo solo por ir en contra del Gobierno de España. En vivienda, que es uno de los problemas principales que tiene este país, votando en contra de las medidas que van al Congreso para ayudar a los españoles a obtener acceso a una vivienda", ha censurado.

Óscar López se ha referido también al debate que tendrá lugar la próxima semana sobre "la senda de consolidación del gasto, el paso previo a la aprobación de presupuestos", y ha apuntado que el PP "que está con una mano reclamando más recursos para las comunidades, y con otra dice que va a votar en contra, lo que supondría recortar 12.000 millones de euros a las comunidades y a los ayuntamientos en los próximos dos años".

Ante ello, ha denunciado la "actitud irresponsable" del líder popular. "No se conoce, desde luego, un caso de responsabilidad mayor, de intentar dinamitar todos los acuerdos y de actuar como pollo sin cabeza", ha insistido.

"SALVAJADAS"

Preguntado por si el Ejecutivo espera alguna disculpa por parte del PP después de pedir la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Ábares, ha considerado que esta semana "ha sido muy grave" porque "hemos oído de todo: comparar al presidente del Gobierno con Franco, que el Gobierno de España colaboraba con una dictadura, hemos oído verdaderas salvajadas, y por eso cada vez hay más voces en el Partido Popular que cuestionan al señor Feijóo porque saben que así no se va a ninguna parte".

"Y yo, desde luego, creo que no tenemos que tolerar la gravedad de las cosas que hemos ido escuchando esta semana, creo que debería haber un poquito más de responsabilidad", ha afirmado el ministro, para reiterar que esta semana se ha vivido "un esperpento donde cada día la realidad ha ido desmintiendo al PP".

El ministro para la Transformación Digital ha incidido en que "no es posible estar pidiendo más recursos al Gobierno de España o estar intentando negociar una nueva financiación y luego votar para que se pierdan 12.000 millones para comunidades y ayuntamiento".

De esta manera, ha puesto como ejemplo que esta semana "hemos conocido que la Junta de Andalucía había dicho no a 112 millones de euros de los fondos europeos para abrir 12.000 plazas de escuelas infantiles de 0 a 3 años, plazas que van a ir a otras comunidades". "Eso sí que es romper la igualdad entre los españoles", ha añadido.

"¿Qué ha hecho el señor Feijóo?, irse a Andalucía con el señor Moreno a hacerse una foto para hablar de escuelas infantiles, es que parece una broma, cuando acaban de rechazar 12.000 plazas para Andalucía", ha enfatizado.

En su opinión, "no puede ser siempre el no a todo y que le dé igual los problemas que hay en Canarias este verano, que le dé igual el problema de la vivienda, que le dé igual las relaciones internacionales de España, que vaya siempre a hablar mal fuera del país. Es que por ese camino no va a ir a ninguna parte".

Por todo ello, ha reiterado que Feijóo es "un líder menguante" y ha asegurado que "cada día más encuestas donde le cuestionan sus propios votantes también, donde tiene el menor apoyo que ha tenido desde que llegó a ser líder del PP". "Jamás ha tenido menos apoyo entre sus propios votantes, es que hasta los suyos le cuestionan", ha concluido.