El secretario general del PSOE-M y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, durante un mitin del PSOE - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que, mientras que el presidente del PP y candidato a presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, dijo no querer "ministros que por la mañana sean hombres y por la tarde mujeres", él lo que no quiere "ministros franquistas por la mañana y fascistas por la tarde".

López ha participado este viernes en un mitin en San Sebastián junto al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y la cabeza de lista del PSE-EE al Congreso de los Diputados por Gipuzkoa, Rafaela Romero.

En su intervención ha agradecido a Feijóo que haya reconocido en público que "no puede ser presidente del Gobierno" porque, para serlo, hay que "saber inglés y él no sabe". "Gracias Alberto por la sinceridad", ha apostillado.

Óscar López ha señalado que "a los franquistas y a los fascistas les molesta que le llamen franquistas y fascistas", para añadir que entonces no hagan "cosas de franquistas", no digan "cosas de fascistas" y no gobiernen con ellos, "como hace el PP con Vox en varias comunidades autónomas".

Frente a quienes dicen que "da igual el PP que el PSOE, que gobiernen unos que otros", ha destacado que "no es lo mismo cobrar 735 euros de salario mínimo interprofesional o 1.300", como tampoco lo es "cobrar una pensión de 1.100 euros o una de 1.700 euros"; como tampoco que "un joven firme un contrato por cinco días o por una semana, o firme un contrato estable como lo firma ahora gracias a la reforma laboral de este Gobierno". "No es lo mismo, es lo contrario", ha incidido.

En este contexto, ha apuntado que en estos comicios generales "hay dos papeletas para congelar el salario mínimo, la del PP y la de Vox, y hay una para subir el salario mínimo, que es la del PSOE y Pedro Sánchez".

"Hay dos papeletas para congelar las pensiones, la del PP y la de Vox, y hay una papeleta para subir las pensiones, la de Pedro Sánchez y el Partido Socialista; hay dos papeletas para aquellos que piensen que ya está bien de tanta igualdad entre mujeres y hombres o que no existe la violencia de género, la del PP y la de Vox, y hay una papeleta para defender la igualdad real entre las mujeres y los hombres, que es la del PSOE y la de Pedro Sánchez", ha añadido.

López se ha mostrado "muy orgulloso" de Sánchez, al que se ha referido como "valiente", por "ir a ver al presidente del país más poderoso del mundo y decirle que España no va a subir al 5% el gasto en defensa; por ser el primero en reconocer el Estado de Palestina y llamar a lo de Gaza genocidio, que es su nombre; por decirle a Trump que no va a usar las bases para atacar a Irán". "Eso es valiente y creo que los españoles lo saben muy bien, muy bien", ha subrayado.

Por otro lado, ha defendido que estos comicios generales "son diferentes", porque "es la primera vez en la historia en la que pueda haber ministros franquistas o fascistas". "No hay más que escucharles", ha advertido.

"DE LAS MOTOSIERRAS SE SALE"

Así, ha recalcado que "esto no va solamente de recortes, que también", porque "las motosierras son muy divertidas en la campaña electoral, pero destrozan la vida de la gente cuando llegan al gobierno". "Brasil y Estados Unidos han demostrado que de las motosierra también se sale", ha afirmado.

López se ha mostrado convencido de que "España, que aguantó la ola ultra cuando subía en Brasil y en Argentina y en Estados Unidos, no va a retroceder ahora", sino que "va a seguir avanzando y dando ejemplo con un presidente como Pedro Sánchez". "Estas no son unas elecciones más", ha insistido.

De este modo, ha manifestado su deseo de que España "siga siendo un país reconocido en el mundo por batir récords de crecimiento económico, de creación de empleo, por seguir subiendo las pensiones mientras que, además, rellena la hucha".

El ministro ha recordado que a Sánchez le dijeron que no se le ocurriera subir el SMI porque iba a "destruir empleo". "Hemos subido más de 500 euros de salario mínimo y estamos batiendo récords de empleo en España, más de 22 millones de afiliados", ha destacado.

A ello ha añadido que, cuando le preguntan a Feijóo si subiría el SMI, él responde que "lo que diga la patronal". "En los últimos nueve años el SMI ha subido nueve veces, una cada año, y de ellas solo una ha contado con el apoyo de la patronal", ha recordado.

Asimismo, ha reiterado que España es hoy "líder en energías renovables, por subir las pensiones mientras que se rellena la hucha de las pensiones, por subir el salario mínimo, por batir récords de empleo, por defender la igualdad entre mujeres y hombres, o por defender también los derechos de las personas migrantes que vienen a este país a hacerlo más grande y a trabajar".

Por último, ha asegurado que en estas elecciones va haber "una movilización histórica en defensa del PSOE y de un gobierno de Pedro Sánchez" y, así, este país "va a dar otra vez ejemplo al mundo".