La OSI Goierri Alto Urola de Osakidetza organiza una jornada sobre prevención de complicaciones en accesos vasculares

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SAN SEBASTIÁN 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización Sanitaria Integrada (OSI) Goierri Alto Urola (Gipuzkoa) de Osakidetza ha organizado una jornada centrada en la mejora de la seguridad del paciente y la prevención de complicaciones relacionadas con los accesos vasculares, en el marco del proyecto Flebitis Zero.

Este proyecto, promovido por el Servicio de Medicina Preventiva, tiene como objetivo reducir las complicaciones asociadas a los catéteres venosos periféricos, como la flebitis y la bacteriemia.

Según han explicado desde Osakidetza, para lograr estos objetivos, se aplica un protocolo de buenas prácticas basado en la evidencia científica y un sistema de evaluación continua. Cada año se realiza un estudio de prevalencia durante 15 días en el área de hospitalización, analizando todos los accesos venosos de los pacientes ingresados.

En los últimos estudios, en los que han participado cerca de 100 pacientes, se ha observado una tasa de flebitis de entre el 4% y el 5%, en línea con los estándares internacionales.

En este contexto, este miércoles se celebrará la III Jornada Flebitis Zero Euskadi en el salón Zelai Aristi de Zumarraga. Este encuentro tiene como objetivo reforzar la cultura de seguridad entre los profesionales sanitarios y seguir avanzando en la mejora de los cuidados.

El programa incluye mesas redondas, presentaciones de comunicaciones científicas y un espacio dedicado a la voz del paciente, "poniendo en valor su experiencia y su papel en la mejora de la atención". Asimismo, se destacará la importancia de la enfermería en la prevención de complicaciones y en la calidad asistencial.

La jornada reunirá a profesionales sanitarios y personas expertas que compartirán conocimientos, experiencias y buenas prácticas. El encuentro finalizará con el reconocimiento a la mejor comunicación presentada.