Otegi aboga por financiar "suficientemente" a la EHU y llama a las partes a sentarse y hablar de forma constructiva

BILBAO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha abogado por financiar "suficientemente" a la Universidad del País Vasco - EHU y ha realizado un llamamiento al equipo rectoral de la universidad vasca y al Gobierno Vasco a sentarse para abordar los problemas "de manera constructiva".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que, más que de "choque institucional" entre la EHU y el Ejecutivo vasco, él hablaría de que "aquí hay posiciones contrapuestas sobre lo que significa la financiación de la Universidad Pública", y ha destacado que "invertir en educación es invertir en futuro".

Además, ha asegurado que "una inversión de calidad y suficiente" ahorraría a las sociedades "muchos problemas a futuro". "El problema de la Universidad Pública es que considera, creo que con razón, que no está suficientemente financiada", ha añadido.

Para ello, ha recordado que ofrece datos "sangrantes", como que hay profesores que hasta los 40 años cobran 8.000 euros menos al año que un profesor de instituto. "Hay gente que está en la universidad pública investigando, que incluso parece que necesita a veces acudir a los servicios sociales para poder vivir dignamente", ha añadido.

A su juicio, "a las sociedades se les mide también por cómo invierten en términos educativos". "Yo pido que sean capaces de sentarse y poner encima de la mesa cuáles son los problemas y tratar de hacerlo de manera constructiva, que es nuestra posición", ha manifestado.

El líder de EH Bildu ha abogado por "financiar suficientemente" a la EHU porque "estos problemas hay que arreglarlos, no en una discusión pública, sino cuando se trata del debate presupuestario, con suficiencia financiera para que todo el mundo pueda tener un margen razonable para poder hacer frente a sus problemas".

Para Arnaldo Otegi, no cree que haya una cuestión política detrás de la disputa, porque "el problema de la financiación no es un problema que viene de ahora" con el actual equipo rectoral.

En todo caso, ha emplazado a desdramatizar las discrepancias para defender que "los debates nos hacen mejores" y "obligan a mejorar". Por ello, cree que no se trata de "una disputa política", sino de un "señalamiento de alarma" por parte del equipo rectoral "que considera que con esa financiación no son capaces de hacer frente a los problemas que tienen".

Arnaldo Otegi ha señalado que, si el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, asegura que los presupuestos están "cerrados y, por lo tanto, ya no se pueden habilitar otro tipo de partidas", es que se está "en un esquema de negociación un poco extraño, porque tú vas con un pacto cerrado y lo que te proponen que es un contrato de adhesión".

LA OPOSICIÓN

Ante los Presupuestos, Otegi ha asegurado que EH Bildu no está dispuesto a "un contrato de adhesión". El líder de EH Bildu ha recordado que acaban de cerrar un acuerdo presupuestario en Navarra "que, entre otras cosas, ha traído que las pensiones mínimas sean de 1.100 euros".

Tras admitir que la situación en el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca es distinta porque PNV y PSE-EE, socios de Gobierno, tienen mayoría absoluta, "y no necesitan el concurso de nadie para poder sacar las cuentas", ha apuntado que su formación ha hecho una propuesta en materia de vivienda para crear un fondo público de 1.000 millones, que pueden traccionar otros 2.000, para resolver el problema de la emergencia habitacional.

"Nos han dicho que esto no tiene sentido. Bueno, tiene tanto sentido como que el Gobierno ha hecho suyo eso y en industria se van a invertir 1.000 millones. Es que el Gobierno Vasco negoció la posibilidad de endeudarse con el Gobierno de Madrid", ha recordado.

En el caso Álava, cree que se podría reeditar "dependiendo del interés en que EH Bildu esté en la ecuación", pero ha advertido que "no te puedes pasar la vida diciendo que EH Bildu es lo peor de lo peor, y luego decir que quieres presupuestos".

También ha reconocido que les preocupa que se piense que hay una cuentas públicas que se pueden "pactar indistintamente con el PP que con EH Bildu". "Alguien me explicará en una pizarra cómo se hace eso", ha añadido.

Para Otegi, existe "una cierta tentación de dejar a EH Bildu fuera, como ha pasado con el tema del Ararteko", que es "totalmente legítima", pero no cree que se le debería excluir del acuerdo a su formación, que es la segunda fuerza y está empatada a escaños con el PNV, "para pactar con el PP".

"Nos parece un poco llamativo, máxime cuando el Lehendakari en el Pleno de Política General dijo que pueden venir tiempos oscuros, tiempos difíciles, que pongan en riesgo nuestro autogobierno, nuestra identidad nacional y nuestra lengua", ha indicado.

ARARTEKO

El secretario general de EH Bildu ha dicho que "esos tiempos oscuros vienen de la mano del PP", y ahora pactan con el Ararteko "con el que anuncia tiempos oscuros". "¿Hay alguien al volante?", ha preguntado.

Además, ha recordado que ellos plantearon que al frente de esta institución estuviera una mujer y que fuera euskaldun. En este sentido, ha dicho a Pradales que su frase a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de 'Ayuso, entzun, Euskadi es euskaldun', queda "muy bonito, pero el Ararteko no es euskaldun".

Arnaldo Otegi ha manifestado que a esto se suma que "es una persona que ha expresado su opinión con crudeza respecto a EH Bildu". "Entonces, hombre, en términos de neutralidad política, no nos parece la persona más adecuada", ha subrayado.

Asimismo, ha precisado que el grupo soberanista propuso cinco nombres alternativos a los de Mancisidor, "con los que el PSE-EE en algún caso estaba de acuerdo". "Ninguno de los cinco nombres eran de EH Bildu y se opta por hacer una apuesta con el PP para nombrar el Ararteko, pues alguien tiene mucho interés en que EH Bildu no esté en los acuerdos", ha censurado.

NUEVO ESTATUS

El líder de la formación soberanista ha afirmado que en el tema de nuevo estatus siempre han defendido que "hay que tomarse las cosas con una cierta calma y una cierta serenidad", y ha destacado que fue el presidente del EBB, Aitor Esteban, el que fijó la fecha de finales de año para llegar a una acuerdo entre jeltzales, EH Bildu y PSE-EE.

"Nosotros seguimos trabajando sin sacar mucho ruido", ha asegurado.

En todo caso, ha admitido que su formación tiene en ello una especie de contradicción porque creen que hay cuestiones que hay que hacer con la suficiente discreción como para que "tengan un margen de éxito importante", pero también considera que "un tema como el estatus tiene que ser un tema también objeto de debate popular, de participación de organizaciones sindicales".

"Entonces, estamos en esa fase, pero en cualquier caso seguimos trabajando. Yo quiero ser optimista, creo que el país necesita dar un salto en términos nacionales y de tener recursos, no sólo financieros sino políticos para hacer frente a los graves problemas que tiene el país", ha explicado.

Por ello, ha dicho que van a ver "lo que da de sí" y cree que deberían dar "una buena noticia al país". "Vamos a ver si es posible o no, porque no nos gusta que el debate se traduzca en términos públicos porque hay todo el mundo tiene que hablar a los suyos y entonces todo el mundo le gusta poner líneas rojas", ha indicado.

Arnaldo Otegi ha especificado que su "única línea roja es que el país necesita dar un salto, necesita subir el campamento" porque en 2025 "los problemas son diferentes y hay que hacerles frente de otra manera con más recursos".