Otegi acusa a las patronales de Euskadi y Navarra de "inclinarse por el modelo Ayuso" que "favorece" a los empresarios

Cree que la revisión fiscal acordada por PNV, PSE-EE y Podemos "no es de izquierdas" y no podrá "sostener los servicios públicos" a futuro

BILBAO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado a las patronales de la Comunidad Autónoma Vasca (Confebask) y de Navarra (CEN) de "inclinarse por el modelo Ayuso de economía social", pero sobre todo por su política fiscal "porque es muy favorable a los empresarios".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que, en la ronda que EH Bildu está manteniendo con agentes económicos y sindicales vascos, su líder en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, está intercambiando puntos de vista ante "la preocupación existente en el país, en términos prudentes, sobre la crisis económica o los nubarrones que se ciernen sobre la situación económica, que tampoco hay que dramatizar".

En este sentido, ha recordado que Otxandiano plantea una propuesta de Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio en la Comunidad Autónoma Vasca, aunque la apuesta de la formación soberanista es que también lo haya en Navarra.

"Tiene una lógica aplastante. Las condiciones materiales y económicas de nuestro país son diferentes a las de otras zonas del Estado", ha destacado, para considerar "absolutamente criticable" que Confebask "se haya negado a sentarse con los sindicatos" para dialogar y negociar.

"Cuando alguien te plantea un diálogo en términos razonables y, además, con una propuesta que ha reducido a 1.500 euros, en el caso de los tres territorios, decir que no te vas a sentar, no nos parece muy adecuado, ni muy educado, ni muy constructivo, en términos políticos y sociales", ha subrayado.

Arnaldo Otegi se ha mostrado dispuesto a hablar también del absentismo laboral. En todo caso, ha señalado que Confebask y la Confederación Empresarial Navarra (CEN) "tienen una cierta tendencia a inclinarse por el modelo Ayuso de economía social, y sobre todo les gusta su política fiscal, porque es muy favorable a los empresarios".

En cuanto al tema del absentismo laboral, ha recordado que "las bajas las dan los médicos, y tratar de hacer creer que a la gente no le gusta trabajar, da un poco la impresión de que hay gente que es vaga, que quiere vivir del erario público, etc, y es coger el debate por las ramas".

Por ello, ha emplazado a abordar un debate en profundidad. Además, ha apuntado que ahora los jóvenes "se encuentran con un horizonte vital, en el que, aunque trabajen, no tienen capacidad para adquirir una vivienda, ni para construir un proyecto", con "sueldos bajos y precariedad laboral", por lo que "el trabajo ha dejado de ser lo que fue para esas anteriores generaciones".

REVISIÓN FISCAL

En materia fiscal y ante el acuerdo alcanzado entre jeltzales, socialistas y Podemos, ha recordado que los portavoces del Gobierno vasco, "sobre todo los del PNV, se están encargando mucho de decir que no se está frente a una reforma fiscal, sino ante una revisión fiscal". "Lo que pasa es que a la patronal le gustaría que fuera todavía más favorable a sus intereses. El problema es que ahora hay un lío en el país en el que unos dicen que es de derechas y otros es de izquierdas.

Desde luego, para nosotros, de izquierdas no es", ha explicado, para añadir que, a su juicio, esta "revisión fiscal habla mucho de deducciones", por lo que "se supone que la recaudación va a ser inferior". Ante eso, se ha preguntado cómo se podrán sostener los servicios públicos.

"Si uno ve la curva demográfica del país, las necesidades que vamos a tener de atención, por ejemplo, a las personas mayores, etc. ¿esto cómo se va a financiar en los próximos años si uno tiene una política fiscal que no recauda lo suficiente como para sostenerlos?. Esa revisión no responde a esa pregunta", ha insistido.

Por ello, ha recordado que EH Bildu defendía abordar "un debate fiscal en serio y de hacer una reforma fiscal en profundidad", para hablar de "cómo se genera riqueza, quién genera riqueza y cómo se reparte la riqueza, porque la fiscalidad es, sobre todo, un instrumento de reparto de la riqueza y garantizar los servicios públicos".

"Desde nuestro punto de vista, se ha hecho es una revisión fiscal que no va a generar los recursos financieros suficientes como van a sostener los servicios públicos", ha manifestado.

Sobre las acusaciones de que EH Bildu no tenía voluntad real de llegar a un acuerdo, ha recordado que acaban de aprobar los Presupuestos de Álava y Bizkaia, y han llegado a pactos en "un montón de ayuntamientos con fuerzas dispares, desde el PSE-EE al PNV". "Por lo tanto, esto es como una especie de mantra", ha criticado.

Otegi ha destacado que EH Bildu tiene en el Parlamento vasco 27 parlamentarios, los mismos que el PNV, "y desde el principio", mantuvieron que querían una reforma tributaria que garantizara "los ingresos suficientes en términos financieros para sostener los servicios públicos".

"Y eso tiene que tocar necesariamente determinados temas, como es el Impuesto de Sociedades, etcétera. Si se quiere hacer otra cosa, hay otros socios. No estamos haciendo un drama de esto. Y, además, es bueno que haya modelos fiscales diferentes, porque enriquece el debate político y las posibilidades reales y potenciales del país", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que tuvieron "plena disposición" al consenso en fiscalidad. "Nosotros planteamos que queremos una reforma fiscal, no un cambio fiscal o una revisión fiscal. Creemos que es el momento de hacerlo", ha insistido. En su opinión, las decisiones que no se tomen ahora en materia industrial y en otras, "van a afectar dentro de unos años".